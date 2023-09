Chứng khoán KIS chi 1 tỷ đồng tặng khách hàng tour du lịch nước ngoài

Chương trình ưu đãi "Giao dịch 1 quý – Đi không cần ví" chính thức bắt đầu từ ngày 01/09/2023 tới 30/11/2023. Trong thời gian này toàn bộ khách hàng cá nhân sở hữu tài khoản giao dịch tại Chứng khoán KIS Việt Nam khi thực hiện giao dịch sẽ nhận được mã may mắn tham gia quay số trúng thưởng để có cơ hội trở thành chủ nhân của những phần quà hiện vật là các sản phẩm công nghệ có giá trị và trên hết là những chuyến trải nghiệm cùng người thân tới những thiên đường du lịch châu Á như Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc. Theo đó, mỗi khách hàng may mắn trúng giải sẽ được mời thêm một người thân đi cùng để trải nghiệm hành trình du lịch hoàn toàn miễn phí do Chứng khoán KIS tài trợ.



Cơ cấu giải thưởng sẽ bao gồm giải hàng tháng và giải chung cuộc. Với giải hàng tháng, Chứng khoán KIS sẽ tiến hành quay số để chọn ra 5 khách hàng may mắn trở thành chủ sở hữu của các sản phẩm công nghệ như 2 chiếc laptop HP Pavilion x 360 14inch (trị giá 15.000.000VND/chiếc) và 3 bộ bàn phím và chuột Logitech Công thái học (trị giá 6.000.000/chiếc). Giải chung cuộc gồm 10 giải ba, mỗi giải là một chuyến du lịch tới Thái Lan cho 2 người. 10 giải nhì, mỗi giải là một chuyến du lịch tới Singapore cho 2 người. Cuối cùng là 5 giải nhất, mỗi giải là một chuyến du lịch tới Hàn Quốc cho 2 người.

Thể lệ chi tiết của chương trình "Giao dịch 1 quý – Đi không cần ví" được công bố tại địa chỉ website : https://kisvn.vn/giao-dich-1-quy-di-khong-can-vi/

Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

