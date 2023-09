Chứng khoán Mirae Asset bị phạt trăm triệu vì đặt sai lệnh của khách hàng từ bán thành mua

Trong thông báo mới nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Chứng khoán Mirae Asset bị xử phạt tiền 112,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng khi không thực hiện chính xác lệnh giao dịch của khách hàng theo quy định. Công ty nhận lệnh và đặt lệnh cho giao dịch bán cổ phiếu Công ty cổ phần Lizen (mã LCG) của ông Nguyễn Văn Nghĩa trong thời gian từ ngày 8/6/2023 đến ngày 16/6/2023 nhưng đã thực hiện giao dịch mua 20.000 cổ phiếu LCG vào ngày 9/6, sau đó tiếp tục thực hiện bán vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của khách hàng là 20.000 cổ phiếu LCG.

Trong khoảng thời gian giao dịch trên, cổ phiếu LCG dao động trong vùng giá 13.000 đồng/cp, lượng 20.000 cổ phiếu LCG có giá trị trường khoảng 260 triệu đồng.

Về phía LCG, cùng khoảng thời gian từ 8/6 đến 16/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa, thành viên HĐQT đã báo cáo hoàn tất bán 5 triệu cổ phiếu LCG nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn gần 9,8 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 5,1% vốn. Khả năng cao Mirae Asset đã thực hiện sai lệnh bán của vị lãnh đạo LCG này.

Chốt phiên 14/9, thị giá LCG đạt 14.350 đồng /cp, tăng hơn 81% từ đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt 720 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 31 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu tài chính hụt mạnh.