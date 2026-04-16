Chứng khoán ngày 16/4: VIC lập đỉnh mới, VN-Index tiến gần 1.820 điểm

Theo Hoàng Lam (t/h) | 16-04-2026 - 19:30 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán ngày 16/4 ghi nhận cổ phiếu nhà Vingroup lập đỉnh mới. Đây là động lực chính giúp VN-Index tiến gần 1.820 điểm.

Phiên 16/4, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.819,83 điểm, tăng hơn 19 điểm so với kết phiên trước.

Trong nhóm Vingroup, VIC tăng trần lên giá 189.300 đồng/cổ phiếu, lập đỉnh lịch sử mới. VHM cũng lập đỉnh lịch sử mới khi tăng 4,5% lên giá 143.100 đồng/cổ phiếu, VRE tăng hơn 1% còn VPL tăng 2,5%.

Ngoài các cổ phiếu nhóm Vingroup, còn có KBC +5%, TCH +3,2%, CEO +1,7%, IDC +1,9%... Chiều giảm, NVL chịu áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, giảm 2,9% về giá 17.000 đồng/cổ phiếu. Các mã khác chủ yếu giảm nhẹ, như DXG, DIG, KDH, PDR, NLG, HDC...

Nhóm chứng khoán có VCK giảm mạnh 4,9%, lùi về giá 34.350 đồng/cổ phiếu; VIX -2,2%, APG -2,9%, TCX -1,9%, CTS -1,6%, BVS -1,8%, VND -1,5%... Chiều tăng có SHS +1,1%, VDS +1%, SSI tăng nhẹ; các mã còn lại đứng tham chiếu hoặc giảm nhẹ.

Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận sắc đỏ chủ đạo, giảm đáng kể là VBB -2,2%, NVB -1,8%, EIB -1,5%, SSB -1,5%, CTG -1,3%. Chiều tăng có KLB, MSB, SHB, TCB, VPB, với mức tăng nhẹ.

Khối ngoại giao dịch hơn 7.000 tỷ đồng và bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng. Hai mã bị bán mạnh nhất là FPT (hơn 500 tỷ đồng) và VHM (hơn 460 tỷ đồng). Các mã bị bán ròng khác là HCM 118 tỷ đồng, VIX 99 tỷ đồng; NVL, VJC hơn 70 tỷ đồng; SHB, VRE, CII hơn 60 tỷ đồng...

Ngược chiều, VIC được mua ròng mạnh nhất hơn 460 tỷ đồng, tiếp theo là SSI 235 tỷ đồng, HPG 75 tỷ đồng; ACB, TCH, SHS hơn 60 tỷ đồng...

HNX-Index cũng tăng 3,77 điểm còn UPCoM giảm 0,63 điểm. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE gần 28.000 tỷ đồng, giảm 300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 29.300 tỷ đồng.

