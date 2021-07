Chứng khoán Phú Hưng (PHS): Phát hành 50 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 1.400 tỷ đồng

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tổng số lượng chào bán 50 triệu cổ phiếu. Nếu phát hành thành công như dự kiến, Công ty sẽ nâng mức vốn từ 900 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng.



Ghi nhận, 4 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này là Phu Hung Far East Holding Corporation, CTCP Bảo Hiểm Phú Hưng, Công ty TNHH Phát Triển Thế Vũ và New Beam International INC. Trong đó, Phu Hung Far East Holding Corporation tham gia mua nhiều nhất với 23 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 46% vốn tại Công ty.

Trên thị trường, giá cổ phiếu của PHS hiện giao dịch ở mức 13.200 đồng/cp, tăng 32% so với đầu năm.

Được biết, trong đà hưng phấn đầu năm đưa cổ phiếu đồng loạt lên mặt bằng giá mới, mở ra cơ hội huy động vốn trên sàn cho doanh nghiệp. Loạt công ty tranh thu phát hành lượng lớn cổ phần trong năm nay, nhằm tăng vốn bổ sung dòng tiền kinh doanh. Đặc biệt, những lĩnh vực cần lượng vốn lớn như bất động sản, hạ tầng hay những đơn vị cần đón đầu cơ hội mới như nhóm năng lượng tái tạo, CTCK trước cuộc đua margin…