Chứng khoán Rồng Việt 3 năm liền đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

3 năm liền đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng thường niên do Tạp chí HR Asia tổ chức và đánh giá. Vượt qua 704 doanh nghiệp tham gia khảo sát và đề cử, CTCP Chứng khoán Rồng Việt là một trong số 130 đơn vị được vinh danh năm nay. Đáng chú ý, đây là năm thứ 3 liên tiếp Rồng Việt nhận được danh hiệu cao quý này và là công ty chứng khoán được vinh danh nhiều nhất tại giải thưởng HR Asia kể từ khi giải thưởng lần đầu được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018.

Theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp được vinh danh năm nay có những “chính sách và hoạt động nhân sự xuất sắc, hiệu quả, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển môi trường làm việc năng động và đa dạng”.

Để đạt được giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, Rồng Việt đã đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe từ Ban tổ chức HR Asia, đồng thời đạt kết quả vượt trội trong bài khảo sát mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (TEAM) với các tiêu chí Core (giá trị cốt lõi, văn hóa tổ chức); Self (giá trị cá nhân) và Group (giá trị tập thể).

Bà Nguyễn Ngọc Vân Phương - Giám đốc Điều hành Khối Hỗ trợ kiêm Giám đốc Nhân sự đại diện Rồng Việt nhận cúp “Harmonica” từ BTC

 Sức mạnh nội tại từ Văn hóa - Con người - Công nghệ

Trong quá trình hình thành và phát triển, Rồng Việt luôn kiên định trên con đường xây dựng những giá trị nền tảng vững chắc, hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, nền tảng con người kết hợp với nền tảng văn hóa và yếu tố công nghệ đã tạo nên sự phát triển về “chất” và “lượng” trong năng lực nội tại của Rồng Việt.

Vì vậy, trong suốt thời gian qua, Ban lãnh đạo Rồng Việt luôn chú trọng hoạt động tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ nhân sự song song với các hoạt động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn cùng với các chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh, hấp dẫn góp phần thu hút và giữ chân nhân sự. Sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên cũng đặc biệt được quan tâm, với mong muốn đem đến cho người lao động sự an tâm trong công việc và cuộc sống. Tại Rồng Việt, mọi thành viên đều được khuyến khích để phát triển bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Rồng Việt tin rằng đây cũng là một trong những tiền đề quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững nhằm kiến tạo tương lai thịnh vượng - hạnh phúc cho khách hàng, Cổ đông - nhà đầu tư, Người lao độngvà Cộng đồng xã hội. 

Chương trình TeamBuilding năm 2024 tại thành phố Huế

Chú trọng phát triển thế hệ trẻ

Với chủ đề giải thưởng năm nay là "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ GenZ", HR Asia đã có bước tiến quan trọng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhân tài Gen Z – một lực lượng lao động nhiệt huyết, bản lĩnh và sáng tạo.

Nắm bắt xu hướng và nhìn nhận tiềm năng của lực lượng lao động này, Rồng Việt đã chú trọng đến các hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển cho thế hệ Zoomers. Tại Rồng Việt, 1/3 số lượng nhân sự hiện tại thuộc thế hệ Gen Z, nhiều người trong số đó còn đang đảm nhận các vị trí quản lý và hứa hẹn tiềm năng thăng tiến cao trong tương lai.

Không chỉ tập trung vào hoạt động tuyển dụng, Rồng Việt còn tiên phong trong sứ mệnh đào tạo và nâng cao nhận thức về đầu tư cho thế hệ trẻ. Vừa qua, Công ty đã phát động RongViet Invest 2024 – một cuộc thi kiến thức và đầu tư chứng khoán thực tế dành cho sinh viên trên toàn quốc với tổng giá trị quà tặng và giải thưởng lên đến 500 triệu đồng. Cuộc thi được khởi xướng từ năm 2023 với mục tiêu góp phần xây dựng một thế hệ nhà đầu tư mới có kiến thức, trải nghiệm và bản lĩnh hơn, từ đó chung tay xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững.

Lấy con người làm giá trị cốt lõi, Rồng Việt tin rằng thế hệ trẻ sẽ có cơ hội phát triển bản thân và chứng tỏ năng lực, vươn mình trở thành lực lượng kế cận xứng đáng của thế hệ đi trước, qua đó không chỉ đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của Công ty mà còn đóng góp chung vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.