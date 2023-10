Chứng khoán Rồng Việt: Lợi nhuận PNJ sắp hồi phục nhờ mùa cưới

Công ty chứng khoán Rồng Việt vừa có báo cáo cập nhật hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vàng Bác Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo đó, tháng 8/2023, PNJ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt là 2.303 tỷ đồng (-2,6% so với tháng trước và -1,1% so với cùng kỳ) và 76 tỷ đồng (-13,6% so với tháng trước và -3,8% so với cùng kỳ).

Mặc dù mảng bán lẻ vẫn đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu (53%), nhưng vàng miếng lại ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong số các mảng kinh doanh của PNJ, ở mức 704 tỷ đồng (+3,9% so với tháng trước; +55% so với cùng kỳ).

Doanh số bán hàng tháng 8 thấp hơn tháng trước là hiệu ứng theo mùa. Tuy nhiên, mức tăng trưởng doanh thu âm khiêm tốn so với cùng kỳ năm ngoái là một dấu hiệu tích cực. Trong bối cảnh điều kiện kinh doanh không thuận lợi, doanh thu hàng tháng ít bị ảnh hưởng đã khẳng định khả năng duy trì hoạt động kinh doanh mạnh mẽ của PNJ.

Mặt khác, lợi nhuận giảm với tốc độ nhanh hơn doanh thu do đóng góp cao hơn của vàng miếng vào tổng doanh thu, khiến tổng biên gộp bị thu hẹp. Tuy nhiên, điểm nổi bật là PNJ vẫn thành công trong việc tạo ra lợi nhuận ròng cao hơn mức trước đại dịch.

Trong 8 tháng 2023, doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt là 21.126 tỷ đồng (-8,3% so với cùng kỳ) và 1.247 tỷ đồng (tương đương cùng kỳ). Kết quả này lần lượt đạt 59% và 64% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

Biên lợi nhuận ròng dự kiến sẽ phục hồi kể từ tháng 9 năm 2023

Doanh thu tháng 9/2023 sẽ cao hơn tháng 8, đạt 2.422 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu vẫn thấp hơn năm ngoái do mức tiêu thụ yếu hơn trong năm 2023. Cùng với kết quả tháng 6 & tháng 7 năm 2023, doanh thu quý 3 năm 2023 được dự báo là 7.089 tỷ đồng (giảm 3,7% so với cùng kỳ).

Chứng khoán Rồng Việt kỳ vọng vàng miếng sẽ có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất trong khi nhu cầu về các sản phẩm bán lẻ sẽ vẫn yếu trong quý 3. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ dự kiến sẽ phục hồi từ giữa tháng 9, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng trong quý 4/2023.

Về lợi nhuận, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện trong 9 tháng 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình 8 tháng 2023 là 18,5%, cao hơn so với năm 2022 (17,4%).

Do mùa cưới sắp tới, doanh số bán lẻ được kỳ vọng sẽ phục hồi, từ đó mang lại tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn. Với giả định tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu ổn định, tỷ suất lợi nhuận ròng sẽ thay đổi cùng hướng với tỷ suất lợi nhuận gộp. Do đó, lợi nhuận ròng dự kiến sẽ tăng trưởng tốt hơn doanh thu.

VDSC dự báo lợi nhuận ròng quý 3 năm 2023 và 9 tháng 2023 sẽ lần lượt là 258 tỷ đồng (giảm 22,8% so với quý trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ) và 1.341 tỷ đồng (tăng 0,1% so với cùng kỳ).