Chứng khoán Rồng Việt (VDS) bị xử phạt do vi phạm trong tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS) cho biết trong ngày 14/12 công ty đã nhận được Quyết định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt do đã có hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn. Trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa VDSC và khách hàng không có thoả thuận về đối tượng được bán trái phiếu. Như vậy, VDSC đã chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Do đó, VDSC bị xử phạt 125 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/12/2022.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3 vừa qua, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 186 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu hoạt động tự doanh sụt giảm. Kết quả, VDSC báo lãi trước thuế đạt hơn 25 tỷ đồng, giảm gần 73%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 24 tỷ đồng; giảm tới 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VDSC thu về gần 625 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, giảm 15% cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế ghi nhận con số âm lần lượt là 111 tỷ đồng và 105 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm trước lãi lớn. Sự sụt giảm này chủ yếu do khoản lỗ kỷ lục gần 280 tỷ đồng trước thuế trong quý 2/2022.

Dư nợ cho vay margin của VDSC tại thời điểm 30/9/2022 đạt 2.765 tỷ đồng xét theo giá trị hợp lý, tăng 26% so với thời điểm đầu năm.

Chốt phiên 14/12, thị giá cổ phiếu VDS đạt 8.150 đồng/cp.