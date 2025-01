Chứng khoán Rồng Việt “về đích” kế hoạch kinh doanh 2024

Hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2024

Theo Báo cáo tài chính (riêng lẻ) Quý 4/2024 được công bố, Rồng Việt ghi nhận doanh thu ở mức 160 tỷ đồng. Diễn biến thị trường không thuận lợi cùng thanh khoản thấp ở quý cuối năm khiến doanh thu mảng kinh doanh môi giới và đầu tư tự doanh của Rồng Việt sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, chi phí tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quý 4/2024 ghi nhận âm 20,6 tỷ đồng.

Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt với nhiều thử thách khi VN-Index phần lớn thời gian dao động trong biên độ hẹp 1.200 - 1.300 điểm, thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh nửa cuối năm và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục hơn 93.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với định hướng từ đầu năm là "Phát huy nội lực - Nâng tầm vị thế", Rồng Việt đã tận dụng tốt các cơ hội trên thị trường và vẫn đạt kết quả kinh doanh cả năm tương đối tích cực.

Lũy kế năm 2024, Rồng Việt đạt doanh thu ấn tượng 1.003,2 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với năm 2023 và hoàn thành 104,3% kế hoạch năm. Tổng chi phí ghi nhận 653,1 tỷ đồng, tăng 62,5% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 350,1 tỷ đồng và 285,7 tỷ đồng, tương đương 98,6% và 100,3% kế hoạch riêng lẻ công ty mẹ. Trong đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư đạt 302,4 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra với tỷ lệ hoàn thành 161,7%.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Rồng Việt đều tăng mạnh 20,3% và 15,9% so với cuối năm trước, lần lượt đạt 6.361 tỷ đồng và 2.772 tỷ đồng. Đây cũng là mức cao nhất trong lịch sử 18 năm hoạt động của Rồng Việt. Tỷ lệ ROEa và ROAa của công ty lần lượt là 11,07% và 4,90%, EPS đạt 1.176 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao trong năm 2024.

Các chỉ số tài chính của Rồng Việt luôn được duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều lần so với quy định. Cụ thể, tại 31/12/2024, tỷ lệ an toàn tài chính đạt 506% (tối thiểu 180%), tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,29 lần (quy định tối đa 5 lần) và tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu ở mức 0,93 lần (quy định tối đa 2 lần).

Ngoài ra, Công ty Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) đạt doanh thu 21,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,1 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 102% và 17% kế hoạch năm. Đáng chú ý, Quỹ đầu tư Chủ động Rồng Việt (RVIF) đạt hiệu suất tăng trưởng NAV 16,6%, hai danh mục dịch vụ tư vấn quản lý tài sản (wealthDragon) là RongViet Growth và RongViet Wealth lần lượt đạt hiệu suất 26,2% và 30,5%, vượt trội so với mức tăng của VN-Index trong năm qua.

Dấu ấn 18 năm "Trưởng thành vững bước"

Trải qua chặng đường 18 năm thành lập và phát triển, Rồng Việt dần khẳng định được uy tín, vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều cột mốc ấn tượng.

Trong năm 2024, Rồng Việt thành công tăng vốn điều lệ từ 2.100 tỷ đồng lên 2.430 tỷ đồng và phát hành 4 đợt trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng nguồn vốn huy động hơn 3.089 tỷ đồng. Giá cổ phiếu VDS cũng có mức tăng trưởng ấn tượng trong năm qua, đưa giá trị vốn hóa của Rồng Việt đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm.

Theo kết quả xếp hạng tín nhiệm độc lập vừa công bố đầu năm 2025, Rồng Việt được các tổ chức uy tín như Moody’s và Saigon Ratings xếp hạng ngang với mức xếp hạng của ngành Chứng khoán, cùng đánh giá triển vọng "Ổn định". Kết quả này phản ánh sự nỗ lực không ngừng của Rồng Việt trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số và linh hoạt trong quản trị, điều hành kinh doanh.

Với tôn chỉ "Lấy khách hàng làm trung tâm", Rồng Việt liên tục cải tiến và cho ra mắt nhiều tính năng, sản phẩm dịch vụ mới cùng các chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ nâng cao trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng.

Đồng thời, Rồng Việt đề cao mục tiêu phát triển bền vững thông qua những nỗ lực cùng người lao động kiến tạo tương lai thịnh vượng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và sẻ chia thành quả phát triển với cộng đồng, xã hội.

Chương trình TeamBuilding năm 2024 tại thành phố Huế

Đối với người lao động, Rồng Việt luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc năng động, hấp dẫn, thực hiện những chính sách phúc lợi tốt nhất, bao gồm việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024, cùng các hoạt động gắn kết đội ngũ, tăng cường công tác đào tạo và phát triển. Rồng Việt cũng đề cao tính tuân thủ và tinh thần trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước.

Chương trình "Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ" lần thứ 14 tại tỉnh Sóc Trăng

Trong năm qua, Rồng Việt thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, tài trợ cho cộng đồng, xã hội với tổng ngân sách hơn 3 tỷ đồng. Bên cạnh các chương trình thường niên dành cho học sinh vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn hay giúp đỡ người dân vui xuân đón Tết, trong năm 2024, Rồng Việt còn chung tay hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, triển khai các chương trình trồng cây xanh, trao học bổng, tổ chức cuộc thi chứng khoán thực tế cho sinh viên, workshop giáo dục về quản lý tài chính cho phụ huynh và học sinh các cấp…

Đại diện Rồng Việt đón nhận giải thưởng tại VLCA 2024

Những nỗ lực của Rồng Việt được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu và các giải thưởng khác tại Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2024, Giải thưởng HR Asia – Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm thứ 3 liên tiếp, Giải thưởng Global Banking & Finance cho Nền tảng phân tích đầu tư sáng tạo xuất sắc 2024; Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất (Nhóm Tài chính) và Top 10 Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất (nhóm Mid-cap) tại Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2024; Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu 2023 – 2024,…