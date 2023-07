Chứng khoán Smart Invest bị xử phạt hơn trăm triệu do vi phạm công bố thông tin và thực hiện phân phối trái phiếu không đúng quy định

Trong thông báo mới nhất, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (mã: AAS).

SmartInvest bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020 và 06 tháng năm 2021. Công ty thực hiện nghĩa vụ CBTT định kỳ không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021 và 06 tháng năm 2021, 06 tháng năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 và 06 tháng năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và 06 tháng năm 2022.

Công ty chứng khoán cũng bị phạt tiền 77,5 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luật. Công ty đã vi phạm quy định về hoàn thành việc phân phối trái phiếu mã AASH2124001 trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày CBTT trước đợt chào bán trái phiếu.

Như vậy, tổng số tiền SmartInvest bị xử phạt là 162,5 triệu đồng.

Trước đó, Chứng khoán SmartInvest đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2023, với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động của công ty đạt 168 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí và thuế, công ty chứng khoán này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Smart Invest là 2.200 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,6% so với đầu năm. Trong đó, 972 tỷ đồng nằm ở các khoản phải thu, gần 594 tỷ đồng nằm ở các tài sản tài chính FVTPL với hơn 514 tỷ đồng trái phiếu; ngoài ra còn gần 225 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán là cổ phiếu chưa niêm yết.

Chứng khoán SmartInvest tiền thân là Chứng khoán Gia Anh, được thành lập ngày 26/12/2006, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến tháng 10/2015, công ty đổi tên thành Chứng khoán SmartInvest và một năm sau đó, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 310 tỷ đồng. Tới tháng 3/2021, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.

Mới đây, Chứng khoán SmartInvest tiếp tục triển khai chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, đồng thời thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 50%, tương đương phát hành thêm 40 triệu cổ phiếu. Với 2 phương án kể trên, AAS sẽ tăng vốn thêm 1.200 tỷ đồng, qua đó nâng mức vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần.