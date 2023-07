Chứng khoán tăng vốn nhắm vào đâu?

Tăng 2,62 điểm, VN-Index biến động đi ngang

Tiếp đà tăng cuối phiên chiều qua, VN-Index mở cửa với mức tăng hơn 4 điểm sau ATO. Chỉ số được hỗ trợ bởi mức tăng tốt của các nhóm chứng khoán, bán lẻ, hóa chất, đầu tư công với nhiều mã tăng mạnh như BSI, ORS, FRT, MWG, DGW, DGC, BFC, CSV, VCG, FCN…

Lãi suất huy động tiếp tục giảm, giao dịch thứ cấp tăng hơn 16%

Tháng 6/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 14 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng trúng thầu đạt 16.940 tỷ đồng, đạt 85,77% giá trị gọi thầu.

Chỉ số VN-Index tăng 11,23% so với cuối năm 2022

Thông tin về thị trường chứng khoán tháng 6/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.120,18 điểm, tăng 4,19% so với tháng 5/2023 và tăng 11,23% so với cuối năm 2022; VNAllshare đạt 1.096,12 điểm, tăng 5,17% so với tháng 5/2023 và tăng 12,93% so với cuối năm 2022; VN30 đạt 1.123,13 điểm, tăng 5,33% so với tháng 5/2023 và tăng 11,73% so với cuối năm 2022.

VN-Index tăng gần 7 điểm và quay trở lại vùng 1.130 điểm

Sau vài phút đầu phiên giao dịch giảm nhẹ dưới tham chiếu, VN-Index tăng trở lại với sự tích cực của một số mã như PLX, VCB và đặc biệt là DBC khi cổ phiếu này nhanh chóng tăng lên mức giá trần từ giữa phiên sáng ngày 4/7.

HNX-Index đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu năm với 231,91 điểm

Trong tháng 6, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX có diễn biến sôi động và tăng trưởng mạnh cả về giá cổ phiếu và thanh khoản thị trường. Chỉ số HNX - Index có xu hướng tăng trưởng theo chu kỳ liên tục trong 3 tuần đầu của tháng và điều chỉnh giảm vào tuần cuối cùng của tháng, dừng ở mức 227,32 điểm vào ngày 30/6/2023, tăng 2,02% so với cuối tháng 5/2023. Đáng chú ý, tại ngày 22/6/2023 ghi nhận HNX- Index đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu năm với 231,91 điểm.

Cổ phiếu thủy sản tăng mạnh, VN-Index tăng 5,32 điểm

Đón nhận những thông tin tích cực từ việc giảm thuế VAT và phiên tăng mạnh cuối tuần của chứng khoán Mỹ, VN-Index mở cửa phiên hôm nay tăng tới 5 điểm. Tuy vậy, sự thận trọng vẫn hiện diện trên thị trường khi lực mua chủ động tiếp tục ở mức thấp khiến chỉ số điều chỉnh về sát mức tham chiếu khi kết thúc phiên sáng.

Bán vốn giờ G, tái cấu trúc

Chứng khoán cải thiện trong hai tháng qua mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp tiến hành thoái vốn, bán tài sản để có dòng tiền hoạt động và đáp ứng nghĩa vụ trả nợ của riêng mình.

Bán mạnh toàn thị trường, VN-Index mất gần 13 điểm

Phiên giao dịch ngày 29/6, VN-Index mở cửa tăng nhẹ nhờ VCB tăng hơn 1% và một số mã vốn hóa lớn khác như VIC, VRE, SAB… giao dịch trên tham chiếu. Tuy nhiên sắc xanh chỉ xuất hiện được ít phút trước khi lực bán bắt đầu đẩy vào thị trường khiến chỉ số nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ. Hầu hết các nhóm ngành đều tỏ ra hụt hơi, thậm chí gần như toàn bộ rổ VN 30 đều giao dịch dưới tham chiếu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Kỳ vọng tăng khi "ngấm" các chính sách hỗ trợ tăng trưởng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng khá tốt từ đầu năm đến nay, khoảng 10%, nhưng nếu so với các thị trường khác, chúng ta mới có sự tăng trưởng bình thường. Các chuyên gia chứng khoán, từ nay đến cuối năm, thậm chí là năm 2023 chúng ta vẫn còn kỳ vọng nhất định cho việc tăng điểm của thị trường khi các chính sách tiền tệ, tài khóa đều đang hỗ trợ cho tăng trưởng nhiều hơn.

Nhóm ngân hàng giúp VN-Index bật tăng 4 điểm về cuối phiên

Kịch bản giao dịch lình xình quanh tham chiếu tiếp tục được tái hiện trên thị trường chứng khoán trong cả phiên sáng ngày 28/6, dù VN-Index đã mở cửa với mức tăng gần 3 điểm ngay sau ATO. Nếu như đầu phiên chứng kiến đà tăng ấn tượng của nhóm thực phẩm như ANV, VHC, FMC, CMX, DBC thì từ giữa phiên sáng chỉ còn một số cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, MBB, POW và đặc biệt là NVL duy trì được mức tăng. Chỉ số liên tục biến động lình xình quanh mức tham chiếu vào đầu phiên chiều.

Nhóm vận tải biển dậy sóng, VN-Index duy trì xu hướng tăng

Thị trường ngày 27/6 mở cửa với sắc xanh khi chỉ số VN-Index tăng 2,5 điểm sau ATO. Tuy nhiên sự thận trọng vẫn là tâm lý chủ đạo trên thị trường khi khối lượng thấp và điểm số chỉ dao động quanh tham chiếu.

Các quỹ đầu tư đang săn lùng những ngành nghề, công ty tốt ?

Trên thị trường chứng khoán, trong tháng 5, số lượng nhà đầu tư mở mới tài khoản chạm mức kỷ lục và xu hướng tăng vẫn đang tiếp tục trong tháng 6. Bên cạnh đó, thị trường cũng đã xuất hiện trở lại những phiên giao dịch tỷ USD. Vậy, bên cạnh làn sóng các nhà đầu tư trong nước quay trở lại thị trường thì các nhà đầu tư nước ngoài đang đánh giá như thế nào về các cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay?

Cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục, VN-Index tăng 4,08 điểm

Sau những phút đầu phiên rung lắc nhẹ quanh tham chiếu, VN-Index bắt đầu tăng điểm khá mạnh khi các cổ phiếu Ngân hàng STB, TCB cùng HPG bật tăng trên dưới 2%. Sự tích cực của các mã lớn mang lại tâm lý lạc quan trên thị trường, khiến dòng tiền lan tỏa ra các nhóm cổ phiếu khác để đưa chỉ số tăng hơn 5 điểm, vượt qua mốc 1.130 điểm ngay trong phiên sáng.

Nhóm ngân hàng hút dòng tiền, VN-Index tăng 6,84 điểm

Thị trường ngày 22/6 mở cửa với tâm lý tích cực sau phiên tăng ấn tượng chiều qua. VN-Index tăng gần 8 điểm sau phiên ATO với sự tích cực của hầu hết các cổ phiếu trên thị trường, đặc biệt là nhóm Ngân hàng và Bất động sản. Chỉ số sau đó tăng tới 10 điểm và duy trì sắc xanh trong biên độ tăng 4-8 điểm dù lực bán chốt lời liên tục được đẩy ra thị trường.