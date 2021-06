Chứng khoán Trung Quốc rơi vào vùng điều chỉnh, nữ nhà đầu tư 'bầm dập' vì tỷ suất sinh lời giảm không phanh

Nhà sáng lập Shenzhen Infinite Fund Management Co. đã chứng kiến quỹ Infinite Native Gold No. 9 ghi nhận hiệu suất sinh lời tăng 84% vào tháng 4. Tuy nhiên, đến đầu tháng sau đó, con số trên đã giảm 1 nửa và xuống còn 31% vào ngày 18/6. Nguyên nhân là do cô đã đặt cược vào một số công ty – bao gồm 1 nhà sản xuất bột đường, đã công bố kết quả kinh doanh yếu kém vào tháng 4.



Hiện tại, danh mục đầu tư của Joy Young nằm trong số 2% của 15.000 quỹ đầu tư chứng khoán có hiệu suất tốt nhất được theo dõi bởi Shenzhen PaiPaiWang Investment & Management Co. Những biến động mạnh này càng nhấn mạnh rằng 2021 là một năm đầy khó khăn đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp tại thị trường đại lục.

Nhà quản lý quỹ Joy Young.

Theo dữ liệu từ Ge Shang Wealth Advisory, các quỹ đầu tư cổ phiếu ở Trung Quốc đã ghi nhận tỷ suất sinh lời là 5,4% tính đến cuối tháng 5/2021, trong khi tăng 43% trong cả năm 2020.

Young trả lời trong một cuộc phỏng vấn: "Đối với tôi, bối cảnh thị trường trong năm nay là khó khăn nhất trong 3 năm và qua."

Thị trường chứng khoán trị giá 12 nghìn tỷ USD của Trung Quốc đã gặp xáo trộn trong những tháng gần đây, khi chính phủ nỗ lực siết chặt kiểm soát hành động đầu cơ và đặt ra quy định với các công ty công nghệ lớn nhất quốc gia. Sau khi đạt mức tăng gần như kỷ lục hồi tháng 2, thị trường đại lục đã rơi vào đợt điều chỉnh vào đầu tháng 3.

Sự sụt giảm của các cổ phiếu từng được yêu thích như hãng quốc tửu Quỹ Châu Mao Đài đã làm ảnh hưởng đến hàng chục quỹ tương hỗ. Tình trạng này đã châm ngòi cho đợt rút vốn mạnh sau đó. Zhang Kun - một trong những nhà quản lý quỹ được đánh giá rất cao, đã bị chỉ trích nặng nề. Quỹ của ông lựa chọn các cổ phiếu công nghệ và giáo dục, đây là nhóm chịu ảnh hưởng lớn sau động thái cứng rắn của Bắc Kinh.

Diễn biến của cổ phiếu Quý Châu Mao Đài và chỉ số CSI 300 trong năm qua (tính đến ngày 24/6).

Young thành lập Shenzhen Infinite Fund Management vào năm 2015 và kể từ đó khối tài sản quỹ của cô quản lý gần 1 tỷ CNY (155 triệu USD). Cô bắt đầu đầu tư cổ phiếu khi còn là sinh viên đại học và làm việc cho một số tổ chức thuộc lĩnh vực đầu tư mạo hiểm trong nước sau khi tốt nghiệp. Quỹ Native Gold No. 9 – được thành lập vào tháng 8/2020, hiện đang quản lý khoảng 100 triệu CNY.

Khi danh mục đầu tư của Young bị điều chỉnh mạnh, do đợt báo cáo kết quả kinh doanh vào tháng 5, cô đã tăng vị thế đối với một số cổ phiếu trong lĩnh vực tiêu dùng. Gần đây, nữ đầu tư chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực có tính chu kỳ, đặt cược vào nhu cầu gia tăng của sự tăng trưởng cơ sở hạ tầng trên toàn cầu. Cô cho biết, nhà đầu tư hiện phải lựa chọn các cổ phiếu riêng lẻ từ một số lĩnh vực tăng trưởng cao với mức giá hợp lý, thay vì đặt cực vào sự tăng giá của cả thị trường.

Một trong những khoản đặt cược lớn nhất của Young là công ty sản xuất các sản phẩm rượu đường - Zhejiang Huakang Pharmaceutical. Lợi nhuận thấp hơn dự kiến đã khiến cổ phiếu này giảm hơn 40% kể từ mức cao nhất đạt được vài tuần sau khi niêm yết vào tháng 2. Nhân tố này đã khiến danh mục đầu tư của Young sụt giảm. Hiện tại, cô đã giảm tỷ lệ nắm giữ nhưng vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của cổ phiếu này.

Giờ đây, một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Young là Lomon Billions Group – công ty sản xuất hợp chất titan oxit. Cô kỳ vọng công ty này sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm trên và duy trì vị thế đầu trong một ngành bị gián đoạn bởi đại dịch.

Young cũng quyết định tăng vị thế đối với các cổ phiếu chu kỳ như Zhejiang Huayou Cobalt, nhận định nhóm này sẽ có cơ hội tạo ra lợi nhuận tốt trong những tháng tới.

Tham khảo Bloomberg