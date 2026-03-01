Chứng khoán tuần qua: Cổ phiếu DGC được “báy đáy” ồ ạt trở lại sau đà “lao dốc” hơn 30%

Cổ phiếu DGC được “báy đáy” ồ ạt trở lại sau đà “lao dốc” hơn 30%

Cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trở thành tâm điểm chú ý từ giới đầu tư trong tuần qua.

Với 6 phiên giảm điểm, cùng 5 phiên giảm sàn liên tiếp – trắng bên mua, thị giá cổ phiếu DGC đã “bốc hơi” hơn 30% trong chuỗi giảm điểm này.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch cuối tuần 20/3, dòng tiền bắt đáy ồ ạt chảy vào mã cổ phiếu này giúp thanh khoản tăng đột biến đạt gần 35 triệu đơn vị - mức cao đột biến so với bình quân trước đó. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế khiến mã này tiếp tục giảm hết biên độ 6,88%, đóng cửa tại 55.500 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu DGC được nhà đầu tư "gom" đột biến trong phiên 20/3.

Dù thanh khoản tăng mạnh, cổ phiếu DGC vẫn trong tình trạng “trắng bên mua” vào cuối phiên, song lượng dư bán sàn đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 1.200 đơn vị. Điều này cho thấy lực cầu bắt đáy đã phần nào hấp thụ nguồn cung giá thấp.

Đà giảm của cổ phiếu DGC xuất hiện ngay sau thông tin thông tin Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyên và con trai bị khởi tố. Ông Huyên bị bị khởi tố về 3 tội danh liên quan đến kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. ﻿Trong khi, ông Đào Hữu Duy Anh – con trai ông Huyên – Phó Chủ tịch HĐQT bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

CEO SSIAM: Tất cả nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội

Trả lời câu hỏi về xu hướng rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài, bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI, cho rằng đây không phải là vấn đề mới nhưng cần nhìn nhận dưới nhiều góc độ.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận diễn biến tích cực. Năm 2024, thị trường tăng trưởng khoảng 12%, trong khi năm 2025 VN-Index tăng tới 41%. "Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội", bà Ngọc Anh nhận định.

Thứ hai, thanh khoản thị trường đang cải thiện rõ rệt, phản ánh sự gia tăng về mức độ đa dạng của cơ cấu nhà đầu tư. Đặc biệt, trong nhiều năm, dòng vốn ngoại vào Việt Nam chủ yếu đến từ một nhóm nhỏ các quỹ lớn, tập trung tại khu vực Đông Á như Thái Lan, Đài Loan, Singapore hay Hồng Kông. Do đó, khi một số nhà đầu tư lớn thực hiện thoái vốn dễ tạo cảm giác về một xu hướng rút vốn diện rộng, trong khi thực tế không hoàn toàn như vậy.

Bà cũng nhấn mạnh, trong hơn một năm qua, cơ cấu nhà đầu tư nước ngoài đã có sự chuyển dịch đáng kể. Số lượng tài khoản mở mới tăng mạnh, trong đó có sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà đầu tư đến từ Mỹ và các thị trường phát triển, với quy mô giao dịch từ vài trăm triệu đến hàng tỷ USD. Điều này cho thấy Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi về “base” nhà đầu tư, từ phụ thuộc vào khu vực Đông Á sang đa dạng hóa toàn cầu.

Xem thêm tại đây

Pyn Elite Fund: Nhà đầu tư nhỏ lẻ tin mọi thứ ông Nguyễn Đức Thuỵ chạm vào đều biến thành vàng

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng - người đứng đầu quỹ ngoại Pyn Elite Fund (990 triệu EUR ~ 30.000 tỷ đồng) đã đưa ra những nhận định về cổ phiếu Sacombank (mã STB) sau khi ông Nguyễn Đức Thuỵ tiếp quản vị trí lãnh đạo.

Người đứng đầu Pyn Elite Fund cho biết, ông Thuỵ có danh tiếng rất tốt với tư cách là người sáng lập LPBank, và các nhà đầu tư nhỏ lẻ Việt Nam tin rằng mọi thứ ông chạm vào đều biến thành vàng.

Pyn Elite Fund không đưa ra quan điểm về "bàn tay ma thuật" của ông Thuỵ, nhưng nhấn mạnh việc kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu của LPBank đã được thúc đẩy tốt trong thời gian ông nắm quyền.

“Chúng tôi đã ngoại suy giá cổ phiếu của LPB từ thời ông Thuỵ trong 20 tháng tới, nhưng vẫn còn phải xem ông ấy sẽ thể hiện như thế nào với STB”, người đứng đầu Pyn Elite Fund chia sẻ.

Xem thêm tại đây

Một cổ phiếu Bluechip ngược dòng lên sát đỉnh lịch sử trong ngày thị trường giảm sâu

Trong bối cảnh thị trường chung chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu REE của CTCP Cơ điện lạnh trở thành điểm sáng hiếm hoi khi ngược dòng bứt phá mạnh trong phiên 20/3.

Lực cầu dâng cao tại mã phòng thủ này đã kéo thị giá tăng hơn 3%, chốt phiên tại 67.400 đồng/cp, chỉ còn cách không xa đỉnh lịch sử 68.600 đồng/cp thiết lập hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Thậm chí, có thời điểm REE còn được kéo thẳng lên mức giá trần 69.900 đồng/cp.

Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh cũng bùng nổ lên mức kỷ lục, với gần 3,8 triệu cổ phiếu được sang tay. Vốn hoá thị trường kéo lên trên 36.500 tỷ đồng.

Xem thêm tại đây

Cổ phiếu VAF của Phân lân Văn Điển có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản gửi đến Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, MCK: VAF) liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, cổ phiếu VAF hiện đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 142/QÐSGDHCM ngày 13/3/2025 của Tổng Giám đốc HoSE.

Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2023 và 2024) của Phân lân Văn Điển.

Ngày 16/3/2026, HoSE nhận được BCTC kiểm toán năm 2025 của công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Theo đó, tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC của công ty.

Như vậy, tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm của Phân lân Văn Điển trong 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025).

Xem thêm tại đây