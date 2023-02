Chứng khoán vào vùng thử thách, nhà đầu tư hành động ra sao?

Cụ thể, tiếp nối đà giảm cùng thanh khoản gia tăng vào cuối tuần trước, chỉ số VN-Index đã chịu áp lực bán vào 2 phiên đầu tuần. Giữa tuần, thị trường đón nhận một số thông tin hỗ trợ đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy, VN-Index đảo chiều tăng điểm 3 phiên cuối tuần.

Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index hồi phục nhẹ 0,4% so với tuần trước, về mức 1.059,3 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,7% so với tuần trước, lên mức 209,9 điểm. UPCoM-Index tăng mạnh lên mức 78,9 điểm (+2,1% so với tuần trước).