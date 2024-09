Chứng khoán Vietcap có thêm khoản vay hợp vốn 119 triệu USD

Chứng khoán Vietcap (Vietcap, mã: VCI) thông báo đã ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay hợp vốn trị giá 119 triệu USD (tương đương 2.975 tỷ đồng) cùng quyền được tăng hạn mức cam kết cấp tín dụng thêm lên đến 81 triệu USD (tương đương 2.025 tỷ đồng).

Khoản vay được thu xếp bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore Branch), Maybank Philippines, Inc., Maybank International (Labuan Branch), và Taishin International Bank Co., Ltd (Singapore Branch).

Với khoản vay này, Vietcap đã ghi nhận thêm một đợt huy động vốn thành công sau vòng huy động vốn trước đó trong tháng 1/2024.

Trước đó, Vietcap đã có các khoản vay hợp vốn quốc tế gồm:

Tháng 1/2024, Vietcap huy động 34 triệu USD kèm quyền chọn nâng hạng mức lên 100 triệu USD được thu xếp bởi Bank SinoPac Co., Ltd, và Bank of Kaohsiung – Offshore Banking Branch.

Tháng 8/2023, huy động 100 triệu USD, được Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking.

Tháng 7/2023, Vietcap huy động 45 triệu USD được Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking.

Tháng 10/2022, Vietcap huy động 105 triệu USD, với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 150 triệu USD, do Maybank Securities Pte. Ltd và O-Bank Co., Ltd, với tư cách là bên thu xếp và bên quản lý sổ đầu tư chính được ủy quyền, với Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.

Tháng 5/2022, ghi nhận 100 triệu USD do Ngân hàng Thương mại Quốc tế Mega (Megabank) thu xếp thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài của ngân hàng này.

Tháng 11/2021, CTCK này cũng có thêm 100 triệu USD, với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 150 triệu USD, từ một nhóm ngân hàng do Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd (nay là Maybank Securities Pte Ltd) thu xếp, với Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.

Tháng 5/2020 là khoản vay hợp vốn không đảm bảo trị giá 40 triệu USD từ một nhóm ngân hàng do Ngân hàng Sinopac đứng đầu.

Trong một diễn biến liên quan vào cuối tháng 8 vừa qua, VCI thông báo sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 13/09, theo đó ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/09.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 30% (cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận 3 cp mới), dự kiến phát hành thêm 132,57 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 5.745 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh quý 2/2024, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 919 tỷ đồng, tăng trưởng 83% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 279 tỷ đồng, tăng tới 138% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng, VCI báo lãi gần 477 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với nửa đầu năm 2023.

Trên thị trường, cổ phiếu VCI hiện đang bật tăng mạnh hơn 4% so với phiên trước, qua đó tiến lên mức 33.850 đồng/cp.