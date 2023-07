Chứng khoán Vietcombank (VCBS) báo lãi quý 2 tăng mạnh 575%, dư nợ margin đạt gần 4.600 tỷ đồng

Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với tổng doanh thu hoạt động đạt 332 tỷ đồng, tăng mạnh 60% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2/2023, mảng mang lại doanh thu cao nhất cho VCBS là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt gần 123 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số âm 20 tỷ cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là lãi từ các khoản cho vay và phải thu mang về 111 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với quý 2/2022. Doanh thu môi giới giảm nhẹ 8%, đem lại 85 tỷ đồng.

Về chi phí, chi phí hoạt động tăng nhẹ 4% lên mức 68 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản chi phí khác như chi phí tài chính và chi phí quản lý công ty chứng khoán đều được tiết giảm lần lượt 19% và 9% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VCBS trong quý 2 đạt 165 tỷ đồng, tăng trưởng 575% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng 567% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu hoạt động của VCBS đạt 592 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 237 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của VCBS tăng mạnh 31% so với đầu năm lên mức 9.647 tỷ đồng. Khoản mục FVTPL của VCBS có giá gốc 4.333 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là hợp đồng tiền gửi, CCTG với giá gốc 3.083 tỷ đồng tăng 74% so với thời điểm đầu năm; xếp tiếp theo là 641 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và 411 tỷ đồng trái phiếu niêm yết. VCBS cũng nắm giữ hơn 156 tỷ đồng cổ phiếu và CCQ niêm yết, song công ty không thuyết minh cụ thể.

Ngoài ra, VCBS còn có hơn 72 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết giá gốc dưới dạng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

Cuối quý 2/2023, dư nợ cho vay margin của VCBS đạt giá trị trên 4.580 tỷ đồng, gấp rưỡi so với hồi đầu năm. Dư nợ ứng trước tiền bán đạt hơn 194 tỷ đồng, tăng mạnh 88% so với thời điểm đầu năm 2023. Khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý gần 2.379 tỷ đồng.