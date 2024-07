Chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội

Tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn trên cao từ Depot Nhổn-Cầu Giấy) đã sẵn sàng khai thác thương mại. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Chứng nhận an toàn hệ thống là một trong những thủ tục quan trọng của dự án đã được hoàn thành sau quá trình đánh giá độc lập của Tư vấn ABC. Đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống được thực hiện theo các tiêu chuẩn châu Âu và các quy định của Việt Nam. Tư vấn Liên danh Apave - Bureau Veritas - Certifer được lựa chọn và đồng hành cùng dự án từ quá trình thi công xây dựng, thực hiện công tác đánh giá và thể hiện trong các báo cáo đánh giá. Trên cơ sở các đánh giá, đơn vị tư vấn đã cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống.

Tiếp đến, hồ sơ chứng nhận an toàn hệ thống cần được Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Đăng Kiểm Việt Nam và Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ Giao thông vận tải thẩm định. Trước đó, Chủ đầu tư đã làm việc làm việc với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải và nhận được sự phối hợp rất chặt chẽ và đã thống nhật kế hoạch hành động với mục tiêu dự kiến sẽ hoàn thành thẩm định, chấp nhận hồ sơ an toàn hệ thống trong tháng 7/2024.

Bên cạnh đó, hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho đoạn trên cao dự án cũng đã được trình Bộ tài nguyên và Môi trường để thẩm định, Bộ đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường, dự kiến cũng sẽ hoàn thành công tác thẩm định trong tháng 7/2024.

Sau khi có hồ sơ nghiệm thu dự án, hồ sơ nghiệm thu công trình chuyên biệt (phòng cháy chữa cháy, môi trường), hồ sơ thẩm định an toàn hệ thống, cuối cùng, Hội đồng kiểm tra nhà nước sẽ kiểm tra và chấp thuận kết quả nghiệm thu là cơ sở để đưa đoạn tuyến vào vận hành thương mại trong thời gian tới.

Việc đạt được chứng nhận an toàn hệ thống là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của các bên liên quan trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các cơ quan có liên quan đang tiếp tục làm việc chặt chẽ để hoàn thành các bước cuối cùng, đảm bảo tuyến đường sắt đô thị đi vào vận hành an toàn, góp phần cải thiện giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội là một trong các dự án mang tính chiến lược trong việc giải quyết cơ bản vấn đề ùn tắc giao thông mà hệ thống đường bộ không đáp ứng được tại Hà Nội. Khi đi vào hoạt động, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội được kỳ vọng sẽ là giải pháp xanh góp phần giảm thiểu ách tắc giao thông, ô nhiễm đô thị, và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Tuyến đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm với tổng chiều dài là 12,5 km, trong đó đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - Ga Hà Nội) dài 4 km. Lộ trình của tuyến: điểm đầu Nhổn - theo quốc lộ 32 - cầu Diễn - Mai Dịch - nút giao với đường vành đai 3 - Cầu Giấy (nút giao với đường vành đai 2) - Kim Mã - Cát Linh - Quốc Tử Giám- điểm cuối Ga Hà Nội (trên đường Trần Hưng Đạo, trước ga Hà Nội).