Chung tay cứu trợ bà con vùng lũ Nghệ An 1 tỷ VNĐ, ca sĩ Duy Mạnh “tái xuất” cùng dàn sao “nam thần” trong liveshow thiện nguyện “Anh em kết đoàn 03”

Chương trình dù chưa chính thức diễn ra cũng chưa mở bán vé, nhưng hành động này đã khẳng định tình cảm và nhiệt huyết của cộng đồng “Anh em kết đoàn” đối với đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Nhà sản xuất Hiên Hoàng, đại diện Ban tổ chức Liveshow thiện nguyện chia sẻ: “Chúng tôi không thể đợi tới khi mở bán vé, sân khấu sáng đèn mới gom tiền cứu trợ. Muốn kịp thời thì phải hành động trước, hành động ngay – vì bà con cần chúng ta ngay lúc này”.

Liveshow “Anh em kết đoàn 3 – Yêu thương 37” sẽ diễn ra từ 20h00 tối 08/08/2025 tại Sân biểu diễn nghệ thuật – Bảo tàng Hà Nội. Chương trình ghi dấu sự trở lại của nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh và dàn nghệ sĩ tài năng: “hoàng tử” ST Sơn Thạch giao thoa giữa ballad và dance remix trẻ trung; giọng ca đẹp Dương Edward; Hoàng Tôn với chất R&B đầy cảm xúc và Jack97 với các ca khúc viral mạnh mẽ. MC tài năng và đầy “lửa” Hoàng Rapper là người dẫn dắt kết nối khán giả xuyên suốt chương trình.

Không chỉ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do lũ ở Nghệ An, liveshow thiện nguyện "Anh em kết đoàn 3" còn hướng đến vùng tâm lũ Sơn La. Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần đấu giá thiện nguyện tranh nghệ thuật đặc biệt do họa sĩ tài năng Đoàn Nguyên tài trợ.

Nhiều năm qua, những tác phẩm hội hoạ không thể sao chép của anh luôn được các nhà sưu tầm tranh trong nước và thế giới săn đón. Toàn bộ chi phí thu được từ phần đấu giá tranh sẽ được gửi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Sơn La.

“Yêu thương 37 không chỉ là một mã vùng. Với cộng đồng Anh Em Kết Đoàn chúng tôi lúc này, đó là biểu tượng của tình nghĩa đồng bào và những trái tim hướng thiện. Dốc Mộng Mơ như khán giả vẫn thấy, không đơn giản là những đêm say với âm nhạc, nghệ thuật, mà còn là nơi khán giả và nghệ sĩ cùng chung tay xoa dịu nỗi đau đồng bào” – nhà sản xuất Hiên Hoàng chia sẻ.

Liveshow thiện nguyện “Anh em kết đoàn” đầu tiên xuất phát từ chương trình biểu diễn thiện nguyện do BTC show nghệ thuật Dốc Mộng Mơ khởi xướng.

Năm 2024, họ đã tổ chức thành công đêm Anh Em Kết Đoàn với cặp song ca nhiều duyên nợ Duy Mạnh - Tuấn Hưng tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Hơn bốn tiếng biểu diễn, đấu giá và quyên góp được hàng tỷ đồng cho đồng bào chịu thiệt hại từ bão Yagi.

Năm 2025, chương trình mở rộng thành chuỗi Dốc Mộng Mơ – Anh em kết đoàn 2, diễn ra tại Cung thể thao Điền Kinh Mỹ Đình, Hà Nội ngày 1/3/2025. Dàn sao khủng Mỹ Tâm, Đan Trường, Noo Phước Thịnh, Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Hà Lê và nhóm Da LAB tham gia biểu diễn. Liveshow gây quỹ xây dựng 20 căn nhà cho người nghèo tại Kon Tum và Cao Bằng, tổng số tiền quyên góp đạt hơn 2 tỷ đồng.