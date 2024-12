Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2024. Tổng doanh thu MWG đạt 112.298 tỷ, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 98% kế hoạch năm (125.000 tỷ).

Riêng trong tháng 11, doanh thu của Tập đoàn đạt xấp xỉ 10.945 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm khoảng 6% so với tháng 10 liền trước.

Xét theo từng mảng kinh doanh, chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đạt tổng doanh thu 81.700 tỷ đồng sau 11 tháng đầu năm, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Doanh thu online 11 tháng đầu năm đạt 8.200 tỷ đồng, chiếm 10% tổng doanh thu của cả hai chuỗi.

Riêng trong tháng 11, MWG thu khoảng 7.200 tỷ từ bán đồ điện thoại, máy tính, điện máy, tăng 10% so với cùng kỳ nhưng giảm 9% so với tháng liền trước.

Theo MWG, doanh thu tháng và lũy kế đều tăng so với cùng kỳ đến từ hầu hết các ngành hàng, nhờ tập trung vào các sản phẩm chiến lược, chương trình hậu mãi, và giải pháp tài chính nhằm cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn mua sắm. Trong khi đó, mức giảm so với tháng 10/24 chủ yếu do điện thoại iPhone hạ nhiệt sau 2 tháng ra mắt và máy tính xách tay đã qua mùa cao điểm bán hàng; còn ngành hàng điện máy vẫn duy trì mức doanh thu tương đương tháng trước.

Tính đến cuối tháng 9, MWG có 1.022 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone) và 2.3030 cửa hàng Điện Máy Xanh (bao gồm ĐMS), giữ nguyên so với cuối tháng trước.

Với chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, lũy kế 11 tháng đầu năm, chuỗi đạt 37.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 37% so với cùng kỳ nhờ đóng từ ngành hàng tươi sống và FMCG. Riêng tháng 11, doanh thu đạt hơn 3.500 tỷ đồng, đi ngang với tháng liền trước. Doanh thu bình quân trong tháng 11 sụt xuống hơn 2 tỷ đồng/cửa hàng, trước đó Bách Hóa Xanh đã duy trì mức doanh thu 2,1 tỷ đồng/cửa hàng trong 5 tháng liên tiếp/

Chia sẻ tại buổi Analyst Meeting, Ông Phạm Văn Trọng - Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Bách hóa Xanh từng dự báo chuỗi Bách Hóa Xanh trong những tháng cuối năm 2024 vẫn có khả năng tăng trưởng doanh thu cửa hàng nhưng không mạnh như đầu năm. Nguyên nhân bởi có khá nhiều cửa hàng đã đạt đến ngưỡng phục vụ tương ứng với diện tích theo mô hình hiện nay (khoảng 150 - 200 m2).

Thay vào đó, Bách Hóa Xanh tập trung vào tiết giảm chi phí vận hành tại cửa hàng và cải thiện doanh thu để có thể đạt mục tiêu tổng lợi nhuận cả năm nhận được từ Ban lãnh đạo. Đồng thời, chuỗi siêu thị tập trung cải thiện hiệu quả bán hàng tươi sống và chí phí bán hàng tại cửa hàng.

Về quy mô, tương tự như 2 chuỗi điện thoại, điện máy, chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh của MWG ghi nhận quy mô không đổi so với cuối tháng trước, với số cửa hàng là 1.735 cửa hàng.

Chuỗi nhà thuốc An Khang cũng ghi nhận số cửa hàng không thay đổi so với tháng trước, đạt 326 cửa hàng tại cuối tháng 9. Chỉ riêng chuỗi điện máy EraBlue tại thị trường Indonesia Erablue tiếp tục phình to với 82 điểm bán, tăng 2 điểm bán so với cuối tháng 10.