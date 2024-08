Chuỗi cà phê mới của ông Nguyễn Hải Ninh nhận vốn từ 2 quỹ ngoại

Chuỗi cà phê Every Half Coffee Roasters mới đây đã nhận được khoản đầu tư từ quỹ Openspace Ventures, cùng sự tham gia của quỹ DSG Consumer Partners. Giá trị thương vụ không được công bố theo trên thỏa thuận giữa các bên.

Openspace là một quỹ đầu tư mạo hiểm hướng đến tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp tại Đông Nam Á, hiện quản lý hơn 800 triệu USD, với các dự án tiêu biểu là Gojek, Kredivo. Tại Việt Nam, Openspace đã đầu tư vào Finhay và Vui App.

Trong khi đó, DSG Consumer Partners là quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng, hiện quản lý hơn 300 triệu USD với danh mục đầu tư gồm hơn 80 công ty tại Đông Nam Á và Ấn Độ. Tại Việt Nam, DSG Consumer Partners đã đầu tư vào Coolmate và Marathon Education.

Được thành lập vào năm 2021 bởi Trần Lê Minh Trúc và Võ Duy Phú, Every Half khởi đầu là một nhà rang cà phê, sau đó phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ, hiện có 8 chi nhánh tại TP.HCM và nằm ở những vị trí đắc địa. Các cửa hàng của Every Half được thiết kế tối giản, phục vụ cà phê đặc sản có nguồn gốc từ cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Every Half cũng theo đuổi giá trị bền vững khi hợp tác với các nông hộ để trồng, phát triển các loại giống cà phê có khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu như Starmaya, Marsellesa, Centroamericano H1 tại Điện Biên; Liberica ở Pleiku và Đắk Lắk…

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp của CTCP Every Half Bean, người đại diện pháp luật là ông Võ Duy Phú. Được biết, ông Phú từng là đồng sáng lập kiêm phó tổng giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Trà và Cà phê Việt Nam, đơn vị sở hữu và vận hành chuỗi The Coffee House. Trần Lê Minh Trúc cũng từng là nghệ nhân rang cà phê tại The Coffee House.

Đáng chú ý, thông tin doanh nghiệp của Every Half đề tên Giám đốc là ông Nguyễn Hải Ninh – nhà sáng lập The Coffee House và gắn liền tên tuổi với chuỗi cà phê này. Một số cửa hàng của Every Half cũng được đặt trong khuôn viên của M Village - mô hình chuỗi căn hộ dịch vụ do ông Hải Ninh sáng lập.

Ông Nguyễn Hải Ninh - người sáng lập The Coffee House, hiện đang điều hành startup mới là M Village.

Ông Hải Ninh cùng các cộng sự của mình, trong đó có ông Phú, đã gây dựng The Coffee House từ con số 0 trở thành chuỗi cà phê có thời điểm quy mô lớn thứ hai trên thị trường chỉ sau Highlands Coffee. Tuy nhiên, đến tháng 2/2021, ông thông báo tạm biệt đứa con tinh thần do chính mình tạo ra, kết thúc 6 năm gắn bó với The Coffee House.