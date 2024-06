Chương trình âm nhạc đẳng cấp sắp tổ chức tại “công trình biểu tượng mới” của Hà Nội: Là sự kiện đặc biệt với người dân Thủ đô

Năm nay, Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2024 sẽ lần đầu tiên mang đến cho khán giả Thủ đô và khán giả tại Việt Nam màn biểu diễn đầy ấn tượng của dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga – Russian National Orchestra (RNO) trong hai đêm công diễn ngày 12 - 13/10/2024 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Đây là một trong những công trình mang tính biểu tượng mới của Hà Nội, đặc biệt còn nằm trong top 10 nhà hát Opera tốt nhất thế giới được vinh danh bởi Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards (WTA), trở thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế.

Chương trình hòa nhạc lần này hứa hẹn mang đến cho khán giả các tiết mục độc đáo gồm Quốc ca Việt Nam được chuyển soạn cùng các nhạc phẩm kinh điển, trình diễn bởi Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga với sự chỉ huy của nhạc trưởng César Álvarez (Tây Ban Nha) cùng phần trình diễn đặc biệt của nghệ sĩ độc tấu piano Eva Gevorgyan (Nga) và một số trích đoạn ballet của các vũ công chính đến từ nhà hát Bolshoi.

Dàn nhạc RNO được thành lập tại Moscow năm 1990 bởi nhạc trưởng Mikhail Pletnev, trở thành hiện thân và là một trong những biểu tượng sáng giá nhất của truyền thống âm nhạc Nga. Năm 2004, RNO trở thành dàn nhạc đầu tiên trong lịch sử các dàn nhạc giao hưởng ở nước Nga nhận được giải Grammy. Tạp chí âm nhạc có uy tín nhất ở Châu Âu, Gramophone, đã xếp Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Nga vào danh sách 20 dàn nhạc hay nhất thế giới.

Nhạc trưởng César Álvarez là một trong những nhạc trưởng được kính trọng nhất hiện nay. Ngoài công việc thường xuyên với Dàn nhạc Quốc gia Nga và Dàn nhạc Nhà hát Mariinsky, ông còn làm việc với nhiều dàn nhạc giao hưởng khác. Maestro Álvarez đã từng diễn chung sân khấu với các huyền thoại độc tấu như Denis Matsuev (pianist), Alexander Rudin (cellist). Ngoài việc biểu diễn và đi tour khắp thế giới, ông còn dành nhiều thời gian để sáng tác và giảng dạy về chỉ huy ở Murcia State Conservatory (Tây Ban Nha), cũng như thực hiện các công việc sáng tác. Ông cũng thường được mời làm giám khảo cho các cuộc thi danh giá như Sergey Rachmaninov Competition và Tchaikovsky International Competition.

Trao đổi tại buổi họp báo, nhạc trưởng César Álvarez cho biết, nghệ sĩ dương cầm Eva Gevorgyan là một tài năng âm nhạc nổi tiếng thế giới. Cô đã tham dự hơn 40 cuộc thi về piano, trong đó có nhiều giải thưởng lớn như The Van Cliburn Young Artist Competition (2019), The International Classical Music Awards (2019), the Chopin International Piano Competition ở Warsaw (2021), The Russia National Orchestra Competition (2021), Prix du Bern ở Switzerland (2023). Cô đã cho ra album đầu tiên vào tháng 9/2023 với các tác phẩm của nhà soạn nhạc Chopin và Scriabin.

Đồng hành cùng dàn nhạc là các vũ công hàng đầu của Nhà hát Bolshoi. Đây là nhà hát được thành lập từ năm 1776 theo quyết định của nữ hoàng Catherine Đại đế với vai trò đặc quyền tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu, lễ hội hóa trang, vũ hội và các hình thức giải trí khác trong thời hạn mười năm. Trải qua hơn 200 năm lịch sử tồn tại và phát triển, nhà hát lịch sử Bolshoi đã chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn opera, nghệ sĩ múa ballet nổi tiếng.

Nhạc trưởng César Álvarez có mặt tại Hà Nội.

Trong VACC, vào đêm 13/10, khán giả sẽ có dịp xem các trích đoạn minh họa ballet nổi tiếng do một số vũ công của nhà hát biểu diễn. Đây là các vũ công top đầu của nhà hát, bao gồm NSND Liên bang Nga – Anna Nikulina; NSND Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania và là Nghệ sĩ danh dự của Nga - Alexander Volchkov; Tài năng trẻ nước Nga kiêm quán quân Cuộc thi múa ba lê quốc tế "Grand Prix of Siberia" – nghệ sĩ Elizaveta Kokoreva và nghệ sĩ Egor Geraschenko – người từng đoạt giải nhất Cuộc thi biểu diễn trẻ toàn Nga lần thứ 3 "Russian Ballet" (tại Moscow) năm 2017 và Giải nhì cuộc thi quốc tế "Vaganova-PRIX" (tại St Petersburg) năm 2016.

Được tổ chức thường kỳ từ năm 2017, VACC là chương trình hòa nhạc cổ điển ngoài trời đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của các dàn nhạc giao hưởng quốc tế nổi tiếng trên thế giới. Đây là sự kiện văn hóa lớn nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Vietnam Airlines và TP. Hà Nội nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô. Đồng thời, sự kiện mở ra những cơ hội mới nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, đất nước, con người Việt Nam cởi mở, yêu chuộng nghệ thuật đến với thế giới.

Đơn vị sản xuất Thanh Việt Production có nhiều năm kinh nghiệm trong các chương trình âm nhạc hợp tác quốc tế nổi tiếng như Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa – Monsoon Music Festival từ năm 2014 đến năm 2023, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert từ năm 2017 đến năm 2019 với sự biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra).