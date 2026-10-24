Chương trình nghiên cứu AI 720 triệu USD của Thụy Điển tìm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức buổi làm việc với đoàn lãnh đạo và nhà nghiên cứu WASP. Chương trình có tổng ngân sách khoảng 720 triệu USD cho giai đoạn 2015–2034, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự hành và phần mềm.

Từ nghiên cứu AI đến ứng dụng trong doanh nghiệp

Tại chương trình, PGS.TS. Vũ Xuân Sơn, Đại học Lund, đại diện WARA Media & Language, giới thiệu mô hình hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong khuôn khổ WASP. Đơn vị này tập trung vào AI trong lĩnh vực truyền thông và ngôn ngữ, với các hoạt động phát triển hạ tầng nghiên cứu chung, chia sẻ dữ liệu, đánh giá mô hình và hỗ trợ kỹ thuật.

Mô hình kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế. Thay vì chỉ dừng ở kết quả nghiên cứu, các bên cùng tiếp cận nguồn lực và công cụ phục vụ quá trình phát triển, thử nghiệm công nghệ.

PGS.TS. Vũ Xuân Sơn, Đại học Lund, đại diện WARA Media & Language

Các hướng nghiên cứu được giới thiệu gồm AI đa phương thức, AI tương tác và sáng tạo, công nghệ tạo cử chỉ và avatar AI có thể tương tác qua văn bản, giọng nói, hình ảnh. Một số dự án tiêu biểu là GENEA, sáng kiến đánh giá các mô hình tạo cử chỉ; trợ lý số ứng dụng AI tạo sinh; hệ sinh thái avatar AI và ứng dụng avatar làm trợ lý phòng thí nghiệm do Đại học Umeå phát triển.

Bên cạnh đó, nền tảng nghiên cứu chung Media AI Hub được giới thiệu như một công cụ kết nối các nhóm nghiên cứu và chia sẻ nguồn lực. Nền tảng hướng tới hỗ trợ phát triển ứng dụng AI chuyên biệt trong giáo dục, y tế, tài chính và dịch vụ khách hàng.

Kết nối viện, trường với doanh nghiệp công nghệ hai nước

Ở phía Việt Nam, NIC giới thiệu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và AI, trong đó trung tâm đóng vai trò đầu mối kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm kết nối đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Theo phần giới thiệu của TS. Nguyễn Khánh Linh, phụ trách Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông của NIC, việc kết nối doanh nghiệp công nghệ với các tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế là một hướng đi quan trọng để tăng cường năng lực AI. Thông qua đó, các đơn vị trong hệ sinh thái có thêm điều kiện tiếp cận nguồn lực và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Phiên thảo luận mở quy tụ đại diện DeepTensor AB, các nhà nghiên cứu thuộc WASP, Ericsson Việt Nam và ABB Robotics Việt Nam. Phía Việt Nam có đại diện Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Trí tuệ nhân tạo AI4LIFE thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ và Viện Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học CMC, VNPT AI và Open Reach Tech.

Các bên trao đổi về năng lực nghiên cứu, nhu cầu ứng dụng và định hướng phát triển công nghệ của từng đơn vị. Đây là cơ sở để nhận diện những hướng hợp tác tiềm năng, đồng thời tăng liên kết giữa nghiên cứu khoa học với các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp.

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, đoàn WASP còn có các chương trình làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học VinUni. Đoàn cũng trao đổi với các doanh nghiệp công nghệ như FPT, VinMotion và SotaTek thông qua sự kết nối, hỗ trợ của NIC.

Các cuộc làm việc hướng tới trao đổi về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển AI, qua đó mở thêm cơ hội kết nối giữa các đơn vị Việt Nam với mạng lưới nghiên cứu và công nghiệp của WASP. Việc tăng cường trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận nguồn lực quốc tế được kỳ vọng hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển nhân lực AI tại Việt Nam.