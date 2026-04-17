Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch 1,2 tỷ đồng: Công an khẩn trương làm việc với người đàn ông SN 1987

Kim Linh | 17-04-2026 - 11:45 AM | Sống

Tiếp nhận thông tin người dân chuyển khoản nhầm số tiền lớn lên đến 1,2 tỷ đồng, Công an xã Đại Lộc (TP. Đà Nẵng) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, hỗ trợ xử lý.

Ngày 14/4, Công an xã Đại Lộc tiếp nhận trình báo về việc một người dân chuyển nhầm 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của công dân trên địa bàn xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền để phối hợp giải quyết.

Qua làm việc, chủ tài khoản nhận được tiền là anh Ngô Văn Trung (SN 1987, trú thôn Phước Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) đã thể hiện tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Người chuyển nhầm là anh Nguyễn Văn Hợi, trú tỉnh Thanh Hóa. Anh Hợi cho biết số tiền trên là anh chuyển cho anh Ngô Văn Trung, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Do thao tác nhầm, anh đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của anh Ngô Văn Trung ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Hợi đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Đại Lộc, bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của lực lượng công an, đồng thời trân trọng nghĩa cử cao đẹp của anh Ngô Văn Trung.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿

Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường, bác sĩ nhắc: Bữa sáng ăn nhiều 4 món này, đường huyết tăng "không phanh"

Hiệu trưởng chỉ đạo "kê khống" suất ăn trưa của trẻ, nhận gần 23 triệu đồng

Từ hôm nay (17/4), hàng triệu người dân TP.HCM đón một tin rất vui

12:46 , 17/04/2026
Loại nước giá rẻ âm thầm "bào mòn" hai quả thận, nhiều người Việt vẫn uống mà không hay biết

12:40 , 17/04/2026
Nghỉ việc sau câu “cút đi” của sếp, người đàn ông thắng kiện nhận bồi thường lớn

12:13 , 17/04/2026
Tiến sĩ đi họp lớp cũng phải thừa nhận: Có 1 dịp rất ít người dự nhưng lại phô trương nhất

12:08 , 17/04/2026

