Tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch 1,2 tỷ đồng: Công an khẩn trương làm việc với người đàn ông SN 1987

Ngày 14/4, Công an xã Đại Lộc tiếp nhận trình báo về việc một người dân chuyển nhầm 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của công dân trên địa bàn xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền để phối hợp giải quyết.

Qua làm việc, chủ tài khoản nhận được tiền là anh Ngô Văn Trung (SN 1987, trú thôn Phước Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) đã thể hiện tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Người chuyển nhầm là anh Nguyễn Văn Hợi, trú tỉnh Thanh Hóa. Anh Hợi cho biết số tiền trên là anh chuyển cho anh Ngô Văn Trung, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Do thao tác nhầm, anh đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của anh Ngô Văn Trung ở xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Hợi đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Đại Lộc, bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của lực lượng công an, đồng thời trân trọng nghĩa cử cao đẹp của anh Ngô Văn Trung.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿