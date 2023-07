Chuyển 2,65 triệu USD "chạy án", cựu phó giám đốc Công an Hà Nội khóc nghẹn tại tòa

Sáng nay 13-7, phiên tòa xét xử bị cáo Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng 53 đồng phạm khác liên quan đến vụ án "Chuyến bay giải cứu" tiếp tục với phần xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, khai bị cáo và Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, có một nhóm chơi với nhau "tôi coi như anh, em thân thiết trong nhà". Khoảng trước Tết Nguyên đán 2022, vụ án "chuyến bay giải cứu" bị khởi tố, Hằng có nhờ bị cáo giúp đỡ.

"Tôi coi Hằng như em gái rất thương. Khi Hằng nhờ tôi nói để tôi hỏi anh em trên bộ có giúp gì không. Tôi gọi điện cho Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cựu điều tra chính vụ án - PV), Hưng nói đang là trưởng phòng 5, là điều tra chính, có thể giúp được. Sau khi gọi điện, tôi có nói với Hằng là sẽ bố trí cho 2 người gặp nhau" - cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội khai.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai sau Tết Nguyên đán 2022, bị cáo đã sắp xếp cho Hằng gặp Hưng tại nhà của bị cáo. Tại đây, Hưng đã tư vấn cho Hằng ra tự thú. "Tôi nghĩ thật sự về tình cảm, để 2 người tự làm việc với nhau chứ thực tình tôi không tham gia sâu vào việc này. Sau khi gặp 2,3 lần Hưng không liên lạc trực tiếp, không tin tưởng nhau và Hằng cũng liên tục hỏi tôi. Tôi sợ mọi việc tam sao thất bản nên tôi đã bố trí cho 2 người gặp nhau tiếp theo" - bị cáo Anh Tuấn khai.

Trong cuộc gặp đầu tiên, Hưng hướng dẫn bà Hằng nếu làm việc với cơ quan điều tra sẽ "nhận mọi tội lỗi để cứu Sơn" (Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc Công ty Công ty Bluesky - PV). "Sau cuộc gặp, Hằng nói em muốn gửi anh Hưng một chút tiền, sau đó tôi nói với Hưng cô em muốn gửi chút quà để cho có chi phí. Hằng chuyển cho tôi 100.000 USD và tôi chuyển cho Hưng" - ông Tuấn khai về lần đưa tiền đầu tiên để chạy án.

Trong quá trình xét hỏi, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội khai rất rõ từng lần nhận tiền từ nữ phó giám đốc doanh nghiệp và đưa lại cho Hoàng Văn Hưng giúp "chạy án". Bị cáo thừa nhận đã nhận của Hằng 2,65 triệu USD rồi chuyển cho Hưng. "Việc này tôi rất vô tư, không ghi chép gì. Tuy nhiên, mỗi lần gửi tôi đều cho Hằng nói chuyện với Hưng là đã chuyển tiền" - bị cáo Tuấn khẳng định tại tòa.

Nói về tội danh của mình, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội khóc nghẹn: "Thực sự tôi rất ân hận về hành vi của mình. Trong quá trình công tác tôi đã là thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra song vì tình cảm, yêu người, thương người nên đã vi phạm. Bị cáo rất ân hận, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, tôi đã 62 tuổi, tôi mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư thực quản" - bị cáo Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm tại tòa.