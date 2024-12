Chuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mình

"Nàng công chúa" 50 tuổi trên phố An Phúc, Thượng Hải

Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, đầu đội vương miện nhỏ, mặc váy Lolita, để tóc húi cua… đang thong dong dạo bước trên phố An Phúc, Thượng Hải. Nếu là một quý bà được chăm sóc tốt, dáng người thon gọn thì việc ăn mặc có phần trẻ con như vậy cũng dễ được chấp nhận. Thế nhưng, người phụ nữ này lại có thân hình to béo, đôi mắt tròn xoe, cùng cặp lông mày cao, thoạt nhìn giống một người đàn ông dữ dằn.

Bà chính là "nàng công chúa An Phúc" của Thượng Hải. Dù đã ngoài 50 tuổi, bà vẫn kiên trì ăn vận như một thiếu nữ, mỗi ngày đều diện những chiếc váy công chúa khác nhau xuống phố. Cách ăn mặc khác thường, không phù hợp với lứa tuổi khiến nhiều người khó chấp nhận và bắt đầu đưa ra đủ loại suy đoán về bà.

Có người ngưỡng mộ sự can đảm, cho rằng bà ăn mặc táo bạo. Cũng có người chế giễu bà, nói bà làm lố để gây chú ý. Thậm chí, có người còn đồn đại bà mặc váy là do bệnh tật… Vậy, đâu mới là chân dung thật sự của "nàng công chúa An Phúc"?

Thượng Hải là một đô thị quốc tế, nơi tụ hội của nhiều người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Phố An Phúc lại càng được mệnh danh là "trung tâm vũ trụ của ảnh đường phố". Mỗi ngày, vô số nhiếp ảnh gia túc trực ở đây, hy vọng chụp được những khoảnh khắc độc đáo để nổi tiếng. Nhà của "nàng công chúa" nằm ngay trên phố An Phúc. Con phố mà người khác cố tình tạo dáng chụp ảnh lại là con đường bà phải đi qua mỗi ngày để về nhà. Sự nổi tiếng của bà có thể nói là một sự tình cờ.

Vào cuối tháng 10/2021, một nhiếp ảnh gia tên là Quái Khách Lão Lý đã nhìn thấy "nàng công chúa". Là một nhiếp ảnh gia kỳ cựu, anh ngay lập tức bị trang phục lộng lẫy của bà thu hút và chụp vài bức ảnh. Thế là, hình ảnh một người phụ nữ để tóc húi cua, đội "vương miện" bạc, mặc váy Lolita nhưng trông có vẻ lớn tuổi đã xuất hiện trước mắt công chúng.

Sự thật đằng sau những lời đồn đại

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của bà không phải là kiểu nổi tiếng được ngưỡng mộ như một mỹ nhân, mà là sự nổi tiếng đi kèm với vô số lời ngờ vực, thậm chí là lăng mạ. Vì sự tương phản mạnh mẽ trong trang phục, bà cũng trở thành khách quen trong ống kính của các nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh độc lạ. Có người nói bà lớn tuổi rồi còn "cưa sừng làm nghé", thật là "chướng mắt", lại có người nói bà bất chấp tất cả để câu view. "Nàng công chúa" chẳng làm gì cả, vậy mà lại phải hứng chịu những lời ác ý nhất.

Tuy nhiên, đối với những người dân sống quanh khu phố An Phúc, điều này chẳng có gì lạ lẫm, bởi vì "nàng công chúa" đã ăn mặc như vậy suốt mười mấy năm nay. Có thể nói, "nàng công chúa" không phải vì phố An Phúc nổi tiếng mà cố tình ăn mặc kỳ quái để gây chú ý, mà đó chỉ là trang phục thường ngày của bà, tình cờ được đăng tải lên mạng.

Trước những lời đồn đại, "nàng công chúa" không hề bận tâm. Bà dám mặc váy Lolita ra đường, tức là bà chẳng sợ những lời gièm pha của người khác. Sự im lặng của bà lại càng khiến những lời bàn tán trên mạng thêm phần sôi nổi. Họ không chỉ ác ý với bà mà còn bắt đầu suy đoán về gia đình bà. Họ nói bà sở hữu 10 căn nhà ở Thượng Hải, từng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Việc một người bình thường bắt đầu ăn mặc kỳ quái là do dùng thuốc nội tiết tố khiến cơ thể phát phì, tính cách cũng trở nên méo mó. Khi những lời đồn đại ngày càng trở nên lố bịch, "nàng công chúa" lại làm một việc khiến họ càng thêm kinh ngạc.

Tự tin tỏa sáng tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải

Vào tháng 10 năm 2020, "nàng công chúa" được mời tham dự Tuần lễ Thời trang Thượng Hải. Tại sự kiện, bà vẫn giữ nguyên phong cách của mình, diện chiếc váy bồng bềnh màu trắng yêu thích, đầu đội vương miện lấp lánh, cổ đeo vòng ngọc trai xinh đẹp, chân đi đôi giày công chúa tinh xảo.

Mặc dù so với những ngôi sao và người mẫu xinh đẹp trên sân khấu, "nàng công chúa" thua kém về cả ngoại hình lẫn vóc dáng, nhưng khi bà lặng lẽ ngồi đó, cả người toát ra khí chất điềm tĩnh, trông giống như một nàng công chúa thực sự. Sau lần xuất hiện trước công chúng này, những bí ẩn xung quanh "nàng công chúa" càng thu hút sự chú ý. Nhiều người bắt đầu tìm đến bà, chụp ảnh, xin chụp ảnh cùng và cố gắng tìm hiểu về cuộc đời bà.

Tuy nhiên, "nàng công chúa" từ chối mọi cuộc phỏng vấn và cũng không vội vàng thanh minh cho bản thân, chỉ là không từ chối những người muốn chụp ảnh cùng. Bà không e ngại bất kỳ ống kính nào. Dù mặc chiếc váy mềm mại nhất nhưng lại có thái độ cứng rắn nhất, kiên quyết chọn sống thật với chính mình.

Sau đó, một người bạn thấy mọi người hiểu lầm "nàng công chúa" quá nhiều nên đã mời bà tham gia một buổi phỏng vấn. Mọi người mới hiểu được câu chuyện đằng sau việc "nàng công chúa" mặc váy Lolita. Thực ra, những ai thực sự hiểu "nàng công chúa" đều biết, người phụ nữ này tuy có vẻ ngoài hung dữ, khó gần nhưng bên trong lại rất tốt bụng và ấm áp. Mỗi khi chụp ảnh cùng ai đó, "nàng công chúa" luôn nở nụ cười.

Giải mã bí ẩn về "nàng công chúa An Phúc"

Khi bị nhiều nhiếp ảnh gia vây quanh, bà chỉ bất lực giơ tay lên rồi bình tĩnh chọn đi theo một con đường khác. Thậm chí khi đối mặt với những người chụp ảnh "dìm hàng" thiếu lịch sự, "nàng công chúa" cũng không hề tức giận mà còn nhắc nhở họ chú ý xe cộ qua lại. Một người dịu dàng như vậy, sao lại có thể là kẻ biến thái ăn mặc dị hợm, bất chấp tất cả để gây chú ý như lời mọi người đồn đại!

Trong buổi phỏng vấn, "nàng công chúa" trả lời rất lịch sự. Bà tự chấm cho ngoại hình của mình 90 điểm. Theo bà, cái đẹp là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp bên ngoài. Bản thân bà có tâm hồn đẹp, nên 90 điểm cũng không quá đáng. Hơn nữa, "nàng công chúa" trước đây thực sự rất xinh đẹp. Khi còn trẻ, bà có làn da trắng, vẻ ngoài thanh tú, lúc đó bà chỉ nặng chưa đến 50kg.

Chỉ là khi lớn tuổi, do vấn đề sức khỏe, bà đột nhiên tăng cân. "Nàng công chúa" không thể chấp nhận bản thân như vậy nên đã bắt đầu giảm cân, uống đủ loại trà giảm cân, nhưng cân nặng vẫn không giảm mà còn tăng. Bà không chấp nhận được bản thân, trong lòng rất lo lắng, thậm chí cả đêm không ngủ được. Cho đến một lần đi chơi, bà nhìn thấy chiếc váy Lolita xinh đẹp, trong lòng rất thích nên đã mua một chiếc về mặc. Ai ngờ, sau khi mặc váy Lolita, "nàng công chúa" phát hiện tâm trạng mình bỗng nhiên trở nên bình yên, cảm giác lo lắng tan biến. Từ đó, bà yêu thích váy Lolita. Chiếc váy này như một tia nắng, khiến bà tràn đầy tình yêu với bản thân và cuộc sống.

Về gia đình và học vấn, "nàng công chúa" cũng giải thích ngắn gọn. Gia đình bà khá giả, từng mở cửa hàng quần áo, bản thân bà từng làm thiết kế thời trang, nhưng không phải tốt nghiệp đại học danh tiếng. Những điều khác, "nàng công chúa" không muốn nói thêm. Bà thực sự cho rằng những lời bàn tán của người khác không ảnh hưởng gì đến mình.

Bà không muốn bận tâm đến ánh mắt của người khác. Mặc quần áo vốn dĩ là để làm vui lòng bản thân, trước tiên là làm vui lòng mình, sau đó mới nghĩ đến việc làm vui lòng người khác. "Hương thơm ắt sẽ thu hút bướm". "Nàng công chúa" mặc váy không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của bất kỳ ai, cũng không gây phiền hà cho bất kỳ ai.

Ngược lại, bà đã làm gương cho những người tự ti về ngoại hình, vóc dáng. Chỉ cần sống theo cách mình thích, mọi thứ đều tốt đẹp. "Nàng công chúa" chính là như vậy. Mỗi lần ra ngoài, bà đều ăn mặc tỉ mỉ, từ màu sắc của từng bộ váy, đến hình dáng của khuyên tai và các phụ kiện khác, đều được bà phối hợp cẩn thận. Đó là cách bà theo đuổi cái đẹp, cũng là quyền của mỗi người. Nếu có thể tự tin, lạc quan như "nàng công chúa", ai cũng có thể trở thành công chúa của chính cuộc đời mình.