Chuyện chưa kể về Kempinski Hotel – Thương hiệu khách sạn xa xỉ, là lựa chọn kín tiếng của hoàng gia và giới siêu giàu trên thế giới

Đây có lẽ là lý do tập đoàn có mặt ở khắp nơi, từ Nga, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Bulgaria đến các nước châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc và Ấn Độ. Tất cả khách sạn trong chuỗi Kempinski đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa, là sự lựa chọn kín tiếng của hoàng gia và tầng lớp thượng lưu trên thế giới.



Những quyết định định vị thương hiệu

Với cơ sở kinh doanh vốn đã rất thành công ở Dubai, Kempinski Mall of Emirates, gồm một phần khách sạn nhìn ra các sườn dốc trượt tuyết trong nhà của trung tâm mua sắm, tập đoàn dường như đã thực hiện một "canh bạc" để định vị vị thế hàng đầu. Cơ sở khai trương vào đầu năm nay với kiến trúc kiểu cung điện cổ điển khổng lồ trên The Palm Dubai, được mệnh danh là Cung điện Ngọc lục bảo.

Cung điện Ngọc Lục Bảo Kempinski Mall of Emirates nhìn từ trên cao. Ảnh: Kempinski Mall of Emirates

Kempinski đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng để hoàn thành thiết kế "lấy cảm hứng từ Versailles" cho Cung điện Ngọc lục bảo, với những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, vô số viên ngọc được lắp ráp phức tạp đến từ khắp nơi trên thế giới và sự tương phản chủ yếu của ánh sáng.



Công suất phòng đặt lưu trú là trên 90%, cao nhất tại Dubai trong phân khúc các khách sạn 5 sao có quy mô tương tự. Nguyên nhân cho con số này là lượng khách hàng đều đặn thuộc cùng một tầng lớp.

Phòng ăn tại Kempinski Mall of Emirates. Ảnh: Kempinski Mall of Emirates

Nhóm khách du lịch thuộc giới "siêu giàu" Trung Quốc ngày càng tăng, cộng thêm sự trở lại của tập khách thượng lưu đến từ Nga làm nên sự thành công của Emerald Palace Kempinski. Để phục vụ những khách hàng sành sỏi và có phần khó tính, khách sạn đã tuyển chọn không dưới 6 cửa hàng ăn uống, trong đó một nhà hàng do Đầu bếp Alain Ducasse nổi tiếng được gắn sao Michelin làm bếp trưởng.



Khu nghỉ dưỡng Kempinski Grace Bay tại Bãi biển Vịnh Grace. Ảnh: Kempinski

Cách UAE hơn 12.300 km, ở Quần đảo Turks & Caicos (lãnh thổ nước Anh), Kempinski xây dựng tổ hợp dân cư và nghỉ dưỡng có tên Kempinski Grace Bay, với phương châm "Less is more", có nghĩa "Càng đơn giản càng sang trọng".



Ban lãnh đạo thương hiệu Kempinski định hướng dự án mang đến "đẳng cấp mới về ngành dịch vụ, thiết kế hiện đại". Nằm trong khu đất rộng 11 mẫu Anh yên tĩnh của Bãi biển Vịnh Grace, các khu dân cư và khu nghỉ dưỡng sang trọng đều nhìn ra bờ cát dài hơn 130 m. Thiết kế gồm 4 biệt thự bên bờ biển, 72 căn hộ chung cư, tạo nên không gian riêng tư hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên cùng khung cảnh yên bình và tách biệt. Nơi này chỉ cách Câu lạc bộ Golf Hoàng gia Turks và Caicos, các cửa hàng, nhà hàng cũng như điểm thăm quan một đoạn đường ngắn.

Khu nghỉ dưỡng mang điến sự riêng tư, vì tọa lạc ngay trên một trong số ít các bãi biển còn sót lại của đảo. Kempinski Grace Bay được phát triển có mục đích, với mật độ thấp, để đảm bảo trải nghiệm độc quyền của giới siêu giàu, Hoàng gia hoặc người nổi tiếng. Đối tượng khách hàng khác họ nhắm đến là những du khách, nhà đầu tư người người Thổ Nhĩ Kỳ và Caicos.

Biệt thự nhìn ra biển tại Kempinski Grace Bay. Ảnh: Kempinski

Vị trí của Kempinski Grace Bay nằm ngay trên một trong những bãi biển đáng mơ ước nhất thế giới, mang đến cho khách hàng trải nghiệm sang trọng chưa từng có, nhằm tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ.



Với cấu trúc hiện đại, Kempinski Grace Bay cung cấp các tiện ích sang trọng, cao cấp và các dịch vụ mới trên đảo. Bernold Schroeder, Giám đốc điều hành của Kempinski Group và Chủ tịch hội đồng quản trị của Kempinski AG cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được tạo nên dự án tuyệt vời này ở một điểm đến đẳng cấp thế giới. Đó là một phần trong danh mục khách sạn hạng sang và nghỉ dưỡng quốc tế".

Những khách sạn biểu tượng tại châu Á của Kempinski

Kempinski cũng rất thành công khi mang sự sang trọng vượt thời gian của châu Âu đến khắp các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Michael Henssler, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á cho biết: "Trong hơn 120 năm, thương hiệu Kempinski đồng nghĩa với sự tinh tế và sang trọng của Châu Âu, và chúng tôi luôn chào đón du khách bằng sự kết hợp hiếm có giữa khung cảnh xa hoa, dịch vụ trực quan và chú ý đặc biệt đến từng chi tiết".

Với phương châm "Small is Beautiful" (Vẻ đẹp từ những điều nhỏ bé), các nhà lãnh đạo của Kempinski ở châu Á cho biết mỗi khách sạn trong khu vực này đều có một câu chuyện riêng, được kể qua thiết kế trang nhã, không thể sao chép, nhằm đón tiếp những khách hàng có con mắt tinh tường nhất.

Khai trương vào Quý 4 năm 2019, sự xuất hiện của Kempinski Residences Quảng Châu đã thiết lập một chuẩn mực mới về cuộc sống sang trọng ở tỉnh Quảng Đông sôi động, miền nam Trung Quốc. Kempinski Residences Quảng Châu chiếm vị trí đắc địa tại Việt Tú, trung tâm thương mại, văn hóa và xã hội của Quảng Đông. Khu phố này nổi bật bởi những đại lộ rợp bóng cây dễ chịu, các địa điểm văn hóa, Công viên Hoàng Hoa Cảng và Công viên Tưởng niệm Liệt sĩ Quảng Châu.

Kempinski Jinan tại Tế Nam, Trung Quốc. Ảnh: Kempinski

Tại "Thành phố của những con suối" Tế Nam, Kempinski Jinan tọa lạc ngay vị trí trung tâm, với 300 phòng và suite, chiếm vị trí từ tầng 51 đến tầng 68 của tòa tháp nổi tiếng Kempinski Jinan.



Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam ở phía đông nam Trung Quốc, còn được gọi là "Hawaii của phương Đông" nhờ những cây cọ, là địa điểm xây dựng Khách sạn Kempinski Hải Khẩu. Khách sạn gồm 280 phòng, chiếm các tầng cao nhất của một tòa tháp, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra quang cảnh thành phố và biển Đông. Khách sạn tạo tiền đề cho sự sang trọng cổ điển của châu u và dịch vụ hoàn hảo để chào đón những vị khách thích du lịch đầy phong cách.

Khách sạn Sindhorn Kempinski Bangkok tại quận Langsuan, Bangkok. Ảnh: Kempinski

Ở quận Langsuan của thành phố du lịch Bangkok, nơi đặt trụ sở của nhiều đại sứ quán nước ngoài, Khách sạn Sindhorn Kempinski Bangkok được xây dựng năm 2020. Với ba khu dân cư gồm chung cư, các cửa hàng mua sắm chọn lọc và cây xanh tươi tốt, Sindhorn Village là ốc đảo yên bình và thư giãn tự nhiên giữa trung tâm sầm uất của Bangkok. Tại khách sạn và khu dân cư, Resense Spa đặc trưng sẽ cung cấp cho du khách các liệu pháp chăm sóc sức khỏe riêng biệt, lấy cảm hứng từ những truyền thống spa tốt nhất của Châu Âu.



Nguồn: Keyhotels, Paxnews, Cpp-luxury