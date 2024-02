Chuyện chưa từng có trong 15 năm qua tại DN cung cấp dịch vụ vận chuyển container hàng đầu Việt Nam

Công ty cổ phần Container Việt Nam (VICONSHIP) tiền thân là Công ty Container Việt Nam, được thành lập ngày 27/7/1985, là một trong những doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên cung cấp dịch vụ vận chuyển container thời bấy giờ. Khai thác cảng là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của VICONSHIP.



Năm 2002 Công ty tiến hành cổ phần hóa và trở thành công ty cổ phần. Năm 2023, doanh nghiệp này chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Container Việt Nam. Năm 2008 Công ty chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán VSC.

Trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp này là một trong những nhà khai thác cảng biển và cung cấp các dịch vụ trong chuỗi cung ứng - logistics chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, báo cáo kinh doanh quý 4 của doanh nghiệp này cho thấy hoạt động kinh tế của công ty có nhiều khởi sắc. Doanh nghiệp này có quý thứ hai liên tiếp ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu trong quý 4/2023 đạt 625,9 tỷ đồng tăng 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 190,3 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận gộp đạt 30,4% (tăng nhẹ 1,1% so với biên lợi nhuận gộp trong quý 4/2022).

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) ghi nhận 50,5 tỷ đồng (giảm 4,9% so với cùng kỳ). Tuy nhiên khoản mục nợ vay ngắn và dài hạn tăng 72,3% so với giai đoạn đầu năm lên 1.565 tỷ đồng, dẫn tới chi phí nợ vay ghi nhận tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ, đạt 44,1 tỷ đồng . Do đó, lợi nhuận trước thuế thu hẹp chỉ còn tăng 4,8% so với cùng kỳ, đạt 96,1 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, VSC ghi nhận doanh thu đạt 2.180,9 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 268 tỷ đồng, giảm 44,6% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, VSC lần lượt hoàn thành 96,9% và 103,1% kế hoạch cả năm 2023. Cả năm 2023, công ty lãi ròng 126 tỷ đồng, giảm 60% so với 2022 và là mức thấp nhất tính từ 2009.

Đáng chú ý, mức giảm đáng kể so với cùng kỳ của lợi nhuận trước thuế là do tác động của chi phí vận hành, và chi phí nợ vay để tài trợ cho các hoạt động M&A. Trong đó, chi phí SG&A ghi nhận 227 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, và chi phí nợ vay ghi nhận 170,5 tỷ đồng so với 1,1 tỷ đồng ghi nhận trong 2022.

Năm 2019 1.793 Năm 2020 1.689 Năm 2021 1.892 Năm 2022 2.007 Năm 2023 2.181

Tổng tài sản của VSC đạt 5.187 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023, tăng 18,8% so với đầu năm chủ yếu bởi mức tăng 998 tỷ đồng đầu tư vào Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ với 35% quyền biểu quyết. Để tài trợ cho khoản đầu tư này, mục vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng thêm 106,6%, đạt 1.446 tỷ đồng.

VSC hiện đang rất tích cực đầu tư thêm các dự án thông qua hoạt động M&A. Cụ thể, vào ngày 30/01/2024, VSC vừa chi khoảng 82 tỷ đồng để nâng sở hữu của mình trở thành cổ đông lớn tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH), nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,96% lên 5% vốn điều lệ (tương đương 5,2 triệu cổ phiếu).

VSC cũng đồng thời đang thực hiện chào bán cổ phần huy động thêm 1.333 tỷ đồng nhằm nhận chuyển nhượng thêm 44% vốn điều lệ tại cảng Nam Hải Đình Vũ trong năm 2024. Thương vụ hoàn tất mua lại cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ giúp VSC cải thiện kết quả tài chính sau hợp nhất kinh doanh do cảng này hiện chiếm khoảng 10% thị phần khai thác hàng hóa tại sông Cấm – Hải Phòng.

Thêm vào đó, việc vận hành đồng thời 3 cảng có vị trí liên tiếp nhau là VMIC Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, và Xanh VIP giúp VSC tối ưu hóa chi phí vận hành, cũng như hạn chế tình trạng chuyển tàu ra làm hàng tại các cảng khác khi trùng lịch.