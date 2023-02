Chuyển đổi số ngành truyền hình - Sở hữu riêng nền tảng video theo yêu cầu với chi phí nhỏ

Vậy tương lai ngành truyền hình sẽ ra sao, các đơn vị làm truyền hình nên chuẩn bị những gì?



VoD (Video on Demand) và các nền tảng số đóng vai trò thay đổi cuộc chơi

Các khái niệm truyền thống giờ đã là quá khứ, toàn bộ ngành công nghiệp đang trải qua các thay đổi cơ bản: người dùng xem tivi theo lịch phát sóng cố định đang có xu hướng xem nội dung VoD qua website và ứng dụng di động ngày một nhiều hơn, dẫn đến sự cạnh tranh trực tiếp với ngành truyền hình truyền thống. Do đó, các đài truyền hình hiện nay đang tung ra các dịch vụ on-demand/theo yêu cầu của riêng họ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người xem.

Ngoài ra, cần phải nhấn mạnh rằng VoD đã thay đổi hoàn toàn hành vi của người dùng: người dùng ngày càng kỳ vọng có thể truy cập và xem các nội dung TV, video hay, hấp dẫn mọi lúc, mọi nơi và ở định dạng phù hợp nhất với nhu cầu tức thời của họ.

Một số yếu tố tác động đến những thay đổi quan trọng trong ngành truyền hình và phát sóng

Đầu tiên phải kể đến chất lượng truyền phát. Chất lượng chung của hạ tầng internet hiện nay tốt hơn trước rất nhiều. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có chất lượng mạng nằm trong top đầu. Nhờ vậy, khán giả có cơ hội tiếp cận với nhiều nội dung đa phương tiện trên nhiều loại thiết bị dễ dàng, nhanh chóng hơn. Điều này cũng thúc đẩy họ xem nội dung video qua internet nhiều hơn.

VoD đang chiếm ưu thế trên diện rộng nhờ tính linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu xem mọi lúc, mọi nơi của khán giả. Tất nhiên, truyền hình truyền thống vẫn còn giữ thế mạnh ở các sự kiện trực tiếp (ví dụ như chương trình tường thuật thể thao).

VoD cho phép tối ưu nội dung quảng cáo theo hướng cá nhân hoá, qua đó nâng cao hiệu quả phân phối quảng cáo. Tuy nhiên, nội dung quảng cáo ngày nay cũng cần tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ.

Vậy kịch bản nào cho tương lai ngành truyền hình?

Có thể dễ dàng thấy sự dịch chuyển sang VoD đang là một xu thế tất yếu, phần lớn người xem sẽ chuyển sang mô hình theo yêu cầu vì những tiện lợi mà hình thức này mang lại. Thực tế này thúc đẩy các đài truyền hình cần nhanh chóng phân phối nội dung qua nền tảng VoD song song với truyền hình truyền thống, nếu không muốn phải chia sẻ tỷ suất người xem với các nền tảng trực tuyến. Tình huống các nền tảng trực tuyến thống trị hoặc chiếm vị trí ngang bằng vẫn nằm trong dự đoán (theo Deloitte, Đức). Vì vậy đầu tư vào giải pháp công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ VoD cung cấp sẵn là cần thiết, thậm chí là ưu tiên hàng đầu.

Triển khai nền tảng VoD đang là hướng đi nhiều đài truyền hình lựa chọn

Sở hữu một nền tảng VoD riêng để phát sóng các nội dung hấp dẫn độc quyền là một chiến lược giúp tăng khả năng cạnh tranh cho các đài truyền hình, đặc biệt là các đài địa phương. Đồng thời giải quyết triệt để những vấn đề gặp phải với những mô hình phát sóng công cộng như vấn đề bảo vệ chống sao chép nội dung, chèn quảng cáo không phù hợp, quảng cáo xấu, hạn chế về nhận diện thương hiệu riêng, không thể biên tập trực tiếp video trước khi đăng…

Bài toán đặt ra là phải đảm bảo triển khai một nền tảng VoD mạnh mẽ, hiệu quả với ít thời gian, chi phí và công sức nhất để tập trung nhiều hơn cho sản xuất nội dung đặc sắc, hấp dẫn.

Để xây dựng một VoD hoàn thiện sẽ cần đầu tư nhiều cho hạ tầng thiết bị, phải tự thiết lập kho lưu trữ video đủ lớn, phải xây dựng các giải pháp chuyên sâu về VOD như CMS/hệ thống quản trị nội dung, DRM/quản lý bản quyền nội dung số, Analytics/Phân tích thống kê video, và cần một đội ngũ nhân sự IT chuyên môn cao để vận hành hệ thống VoD này…

Tại Việt Nam, hiện nay Bizfly Cloud VoD đang là nền tảng video theo yêu cầu trọn gói, tiên phong đang phục vụ nhiều đối tác lớn trong lĩnh vực báo chí, truyền hình như: VTV News, VOVTV, báo Người Lao Động, báo Dân Việt, báo Tuổi Trẻ, CafeF… Được xây dựng trên hạ tầng mạnh mẽ và đường truyền trong nước ổn định, Bizfly Cloud VoD giúp truyền tải video với hình ảnh âm thanh chất lượng cao một cách mượt mà tới hàng triệu người xem đồng thời. Chất lượng truyền phát đồng đều ở mọi nơi, trong mọi thời điểm.

Là dịch vụ trên nền tảng cloud nên khách hàng sẽ không tốn bất cứ chi phí nào cho đầu tư thiết bị hay triển khai công nghệ. Đặc biệt, khách hàng không cần phải thay đổi CMS hiện có mà vẫn có thể tích hợp nhanh hạ tầng VoD với nhiều tính năng mạnh mẽ thông qua một plugin nhúng.

Bizfly Cloud VoD có một số điểm khác với các nền tảng video quốc tế đang có trên thị trường như:

VoD của Bizfly Cloud cung cấp tính nhận diện thương hiệu mạnh mẽ qua việc cho phép tùy chỉnh và chèn logo trên tất cả các video.



Tuỳ chọn bảo vệ nội dung DRM giúp bảo đảm tính độc quyền do nội dung mã hóa không thể sao chép để biên tập được.



Chủ động kiểm soát nội dung quảng cáo trong video, tránh các nội dung quảng cáo nhạy cảm, không phù hợp.



Ngoài ra, nền tảng cũng hỗ trợ các tính năng biên tập video online để biên tập viên chỉnh sửa dễ dàng khi cần cập nhật tin tức nhanh chóng, tức thời.



Chỉ với chi phí rất nhỏ gọn và dễ dàng tăng giảm mức sử dụng tùy theo nhu cầu, đã có thể sở hữu riêng một nền tảng VoD toàn diện, tối ưu cho người dùng Việt Nam, với toàn bộ dữ liệu được đặt trong lãnh thổ Việt Nam.



Bizfly Cloud VoD áp dụng tính giá pay as you go - thanh toán theo dung lượng, giúp tối ưu chi phí sử dụng, độc giả quan tâm có thể tham khảo giải pháp tại: https://bizflycloud.vn/vod