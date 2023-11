Chuyển động mới nhất của dự án Resort kết hợp Casino 4 tỷ USD tại Hội An sau khi về tay gia tộc giàu thứ 3 Hồng Kông

Ngày 17/11, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục, cơ chế chính sách đối với việc đầu tư xây dựng Trung tâm outlet và phi thuế quan (Outlet Mall và Duty-free Centre) thuộc phạm vi giai đoạn 2 dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana Resort & Golf).

Theo đó dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, được xác định là một dự án động lực ở vùng Đông tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả tỉnh Quảng Nam nói chung. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm các công trình chính như khu thương mại và căn hộ du lịch, casino và khách sạn nghỉ dưỡng, khu sân golf 18 lỗ đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý II/2020 giữa lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Do đó, dự án gặp nhiều khó khăn, thách thức…

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An nằm dọc hai bên trục đường giao thông huyết mạch Võ Chí Công. Tuyến đường này kết nối cầu Cửa Đại (thành phố Hội An) với sân bay Chu Lai về phía Nam và thành phố Đà Nẵng về phía Bắc, là tâm điểm trong không gian phát triển thuộc các tỉnh duyên hải miền Trung theo định hướng du lịch ven biển kết hợp phát triển đô thị và công nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đẩy mạnh đầu tư xây dựng, cung cấp đa dạng các tiện ích, đáp ứng nhu cầu dừng chân, tham quan, mua sắm, ăn uống, nghỉ ngơi của du khách...

Do đó, trong giai đoạn 2 của dự án, bên cạnh việc tập trung đầu tư, xây dựng các khu biệt thự thấp tầng biển, khu biệt thự thấp tầng sân gôn về phía biển, khu thương mại dịch vụ cửa ngõ, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An còn có kế hoạch đầu tư xây dựng một Trung tâm outlet và phi thuế quan (Outlet Mall và Duty-free Centre) trên khu đất rộng 3,67 ha kết hợp với một tòa căn hộ du lịch trên khu đất 0,22 ha tại cửa ngõ phía Nam mặt tiền đường Võ Chí Công.

Doanh nghiệp cho biết thêm, hiện nay chưa có quy định cụ thể về các thủ tục, cơ chế chính sách và giấy phép cần thiết đối với trung tâm outlet cũng như việc đầu tư phát triển loại hình này tại Việt Nam. Tuy nhiên trên thế giới, hình thức kinh doanh này đã và đang rất phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng.

Theo doanh nghiệp này, việc đầu tư, phát triển Trung tâm outlet và phi thuế quan (Outlet Mall và Duty-free Centre) tại Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An sẽ góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch dịch vụ mới. Đồng thời, hình thành điểm dừng chân đẳng cấp quốc tế trên tuyến đường Võ Chí Công, kết nối hai sân bay quốc tế Đà Nẵng và Quảng Nam, cũng như kết nối các di sản Mỹ Sơn - Hội An.

Sau khi nhận được đề nghị của chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật để hướng dẫn Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền liên quan đến việc đầu tư xây dựng Trung tâm outlet và phi thuế quan (Outlet Mall và Duty-free Centre) thuộc phạm vi giai đoạn 2 dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam phải kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An phối hợp, cung cấp bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để được nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ Bloomberg, hồi cuối tháng 7/2023, gia tộc tỷ phú Cheng đã mua lại Hoiana Resort&Golf - khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc tại Nam Hội An, Việt Nam từ "Vua sòng bạc Macau" Alvin Chau (Châu Trác Hoa).

Gia tộc Cheng là gia tộc giàu thứ 3 Hồng Kông, với người đứng đầu là ông Henry Cheng, sở hữu khối tài sản trị giá 28,9 tỷ USD (theo số liệu chốt ngày 22/2/2023 của Forbes).

Theo Bloomberg, ông Cheng là chủ tịch của Chow Tai Fook Jewellery - một công ty kim hoàn có trụ sở tại Hồng Kông với 69% cổ phần. Ông cũng kiểm soát 35% cổ phần của New World Development - một công ty bất động sản và cơ sở hạ tầng, theo báo cáo thường niên 2022 của công ty này.

Được biết, Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1070702574, chứng nhận lần đầu ngày 10/12/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 28/09/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, đăng ký lần đầu ngày 10/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 02/02/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

Hiện, dự án có sòng bạc với 140 bàn đánh bạc và hơn 350 máy đánh bạc, một sân gôn, các khách sạn sang trọng mang thương hiệu New World và Rosewood của gia đình Cheng. Nhiều cơ sở khác đang được xây dựng để hoàn thiện khu nghỉ dưỡng, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ USD.

Dự án bắt đầu được triển khai vào năm 2016, có giấy phép hoạt động tới năm 2080, được phát triển trên diện tích gần 1.000 ha theo nhiều giai đoạn trong thời gian 13 năm.