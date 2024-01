Lai lịch siêu dự án 4 tỷ USD

Để cụ thể hóa Quy hoạch Vùng Đông tỉnh Quảng Nam, góp phần xây dựng phát triển cảnh quan Đô thị du lịch Nam Hội An theo định hướng của UBND tỉnh và Chính phủ. Đồng thời, tạo cảnh quan, môi trường du lịch nhằm phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Nam và vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, phục vụ nhu cầu giải trí cho khách du lịch trong và ngoài Nước đến với Quảng Nam, tạo những ấn tượng tốt về văn hóa du lịch của khu vực, thúc đầy sự phát triển du lịch của địa phương.

Ngày 20/6/2007, UBND tỉnh Quảng nam và VinaCapital Group ký kết thỏa thuận nguyên tắc về dự án bất động sản tại phía Nam Hội An. Đến năm 2009, Quảng Nam đã có tờ trình xin chủ trương thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp phức hợp Nam Hội An do liên doanh giữa 2 tập đoàn Genting và VinaCapital. Sau đó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho áp dụng mô hình khu vui chơi giải trí có thưởng cho dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Tháng 9/2010,UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An địa điểm huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình. Theo đó Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An hình thành trên diện tích khoảng 1.538ha thuộc xã Duy Nghĩa, Duy Hải Bình Dương, Bình Đào và Bình được đầu tư xây dựng với chức năng chính là xây dựng phát triển một khu đô thị đa chức năng, chủ yếu là du lịch sinh thái, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thương mại, hội nghị, giáo dục y tế, thể dục thể thao, vv…, hoàn chỉnh đồng bộ cùng với các khu ở cao cấp phục vụ nhu cầu ở của dân cư và khách tham quan du lịch nghỉ dưỡng.

Sau đó, dự án nêu trên lần lượt được điều chỉnh quy hoạch vào tháng 11/2014, tháng 5/2015 và tháng 11/2015. Sau các đợt điều chỉnh, vị trí dự án được xác định tại các xã: Duy Hải và Duy Nghĩa của huyện Duy Xuyên; xã Bình Dương của huyện Thăng Bình với quy mô diện tích là 985,5 ha.

Tháng 6/2016, giai đoạn 1A của dự án Nam Hội An đã được duyệt quy hoạch 1/500, triển khai trên diện tích 125 ha với các chức năng cây xanh, hạ tầng đầu mối, khu vui chơi có thưởng, khu ở căn hộ, sân golf, khu nhà ở nhân viên...

Sau nhiều lần điều chỉnh, vào tháng 9/2020, chủ đầu tư cho biết dự án này được chia thành 7 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (2016 - 2020) có diện tích khoảng 127 ha, gồm khu nghỉ dưỡng phức hợp với các tiện ích bán lẻ và vui chơi; khu kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài; sân golf 18 lỗ và các công trình hạ tầng tương ứng, phòng lưu trú,công trình thương mại dịch vụ và các công trình giải trí và tiện ích công cộng.

Giai đoạn 2 (2020 - 2024) sẽ thực hiện trên diện tích khoảng 208,7 ha, với hạng mục chính là xây dựng khu nghỉ dưỡng có thưởng dành cho người nước ngoài, các công trình hạ tầng tương ứng, phòng lưu trú, nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ, các công trình giải trí và diện tích công cộng.

Giai đoạn 3 (2022-2026) trên tổng diện tích khoảng 194,46 ha sẽ triển khai các công trình hạ tầng tương ứng, phòng lưu trú, nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ, các công trình giải trí và tiện ích công cộng phù hợp với nhu cầu thị trường và luật định.

Giai đoạn 4 (2023-2026) trên tổng diện tích 97,18ha sẽ có sân golf 18 lỗ (không bao gồm sân golf 18 lỗ của giai đoạn 1), triển khai các công trình hạ tầng tương ứng, phòng lưu trú, nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ, các công trình giải trí và tiện ích công cộng phù hợp với nhu cầu thị trường và luật định.

Giai đoạn 5 (2024-2027) trên tổng diện tích khoảng 146ha sẽ triển khai các công trình hạ tầng tương ứng, phòng lưu trú, nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ, các công trình giải trí và tiện ích công cộng phù hợp với nhu cầu thị trường và luật định.

Giai đoạn 6 (2025-2028) trên tổng diện tích khoảng 80ha sẽ triển khai các công trình hạ tầng tương ứng, phòng lưu trú, nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ, các công trình giải trí và tiện ích công cộng phù hợp với nhu cầu thị trường và luật định.

Giai đoạn 7 (2026-20229) trên tổng diện tích khoảng 131,92 ha sẽ có trung tâm thương mại, hội thảo, dịch vụ; triển khai các công trình hạ tầng tương ứng, phòng lưu trú, nhà ở, công trình thương mại, dịch vụ, các công trình giải trí và tiện ích công cộng phù hợp với nhu cầu thị trường và luật định.

Tổng mức đầu tư của dự án Nam Hội An là 4 tỷ USD (khoảng 78.000 tỷ đồng).

Sắp triển khai giai đoạn 2 tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD

Trong một báo cáo mới đây về Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho biết, giai đoạn 1 + 2 của dự án Nam Hội An có tổng diện tích 336 ha, thuộc địa phận hành chính 3 xã Duy Hải, xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình).

Giai đoạn 1 của dự án hiện đã thi công xây dựng và đang hoạt động vận hành, bao gồm khu nghỉ dưỡng phức hợp với các tiện ích bán lẻ và vui chơi; 140 bàn chơi bài có người phục vụ và 1.000 máy trò chơi có thưởng; sân golf 18 lỗ và các công trình lưu trú, thương mại dịch vụ...

Giai đoạn 2 Nam Hội An được chia thành 3 khu vực. Khu vực 1 xây dựng các căn biệt thự thấp tầng, sân golf có tổng diện tích là 16,9 ha đã giải phóng mặt bằng, san nền cơ bản, hiện tại đang là khu đất trống.

Khu vực 2 là khu vực thi công các biệt thự giáp biển có tổng diện tích sử dụng đất là 36 ha, đã được GPMB và san nền cơ bản, hiện trạng đang là đất trống. Khu vực còn lại là diện tích các khu đất chưa thực hiện đền bù và thu hồi đất bao gồm đất ở hiện trạng, đất nông nghiệp, đất trống, đất nghĩa địa, đất giao thông...

Trong thời gian tới, Nam Hội An sẽ chuẩn bị thi công giai đoạn 2 trên diện tích 209 ha. Trong đó, sẽ xây dựng 89 lô biệt thự nghỉ dưỡng cao 2 tầng và 17 lô đất thương mại cao 2 tầng. Ngoài ra khu vực phía ven biển sẽ xây dựng 198 lô biệt thự nghỉ dưỡng cao 2 tầng và các công trình thương mại dịch vụ.

Dự kiến đến hết quý I/2024, giai đoạn 2 dự án Nam Hội An sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng, đến quý IV/2025 sẽ hoàn tất thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 và đưa vào sử dụng.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 theo giấy chứng nhận đầu tư năm 2020 là 1,04 tỷ USD.

Hồi tháng 11/2023, chủ đầu tư dự án đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục, cơ chế chính sách đối với việc đầu tư xây dựng Trung tâm outlet và phi thuế quan (Outlet Mall và Duty-free Centre) thuộc phạm vi giai đoạn 2 dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana Resort & Golf).

Văn bản cho biết, trong giai đoạn 2 của dự án, bên cạnh việc tập trung đầu tư, xây dựng các khu biệt thự thấp tầng biển, khu biệt thự thấp tầng sân gôn về phía biển, khu thương mại dịch vụ cửa ngõ, chủ đầu tư còn có kế hoạch đầu tư xây dựng một Trung tâm outlet và phi thuế quan (Outlet Mall và Duty-free Centre) trên khu đất rộng 3,67 ha kết hợp với một tòa căn hộ du lịch trên khu đất 0,22 ha tại cửa ngõ phía Nam mặt tiền đường Võ Chí Công.

Một phần dự án về tay đại gia Hong Kong

Về chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, doanh nghiệp được thành lập vào cuối năm 2010. Người đại diện pháp luật hiện nay của doanh nghiệp là ông Lam Chi Keung.

Tại thời điểm 10/2016, vốn điều lệ của Nam Hội An là 15.600 tỷ đồng (tương đương 800 triệu USD), thuộc sở hữu của Hoi An South Investments Pte. Phần vốn này được ủy quyền cho 6 cá nhân, trong đó có Chủ tịch VinaCapital Don Di Lam nắm giữ 16,6%. Gần đây nhất, vào cuối năm 2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp thay đổi về mức 6.268 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Bloomberg, hồi cuối tháng 7/2023, gia tộc tỷ phú Cheng đã mua lại Hoiana Resort&Golf - khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc tại Nam Hội An, Việt Nam từ "Vua sòng bạc Macau" Alvin Chau (Châu Trác Hoa).

Gia tộc Cheng là gia tộc giàu thứ 3 Hồng Kông, với người đứng đầu là ông Henry Cheng, sở hữu khối tài sản trị giá 28,9 tỷ USD (theo số liệu chốt ngày 22/2/2023 của Forbes).

Theo Bloomberg, ông Cheng là chủ tịch của Chow Tai Fook Jewellery - một công ty kim hoàn có trụ sở tại Hồng Kông với 69% cổ phần. Ông cũng kiểm soát 35% cổ phần của New World Development - một công ty bất động sản và cơ sở hạ tầng, theo báo cáo thường niên 2022 của công ty này.