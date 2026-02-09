Chuyển động mới tại hai dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, vào chiều 6/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng chủ trì cuộc họp tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Theo thông tin tại cuộc họp, với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tính đến 3/2, tỉnh đã phê duyệt phương án cho 154 trường hợp, chi trả cho 13 trường hợp. Khu tái định cư đã được tỉnh phê duyệt 56 trường hợp, chi trả tiền cho 2 trường hợp.

Với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, tỉnh đã thực hiện niêm yết 516/534 hộ gia đình, thực hiện chi trả 58/516 hộ. Địa phương đã phê duyệt phương án, hỗ trợ di dời mộ và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ di dời đối với 173 trường hợp.

Đến nay, UBND xã Vĩnh Hải phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư thuộc dự án thành phần di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Ninh Thuận 2.

Tỉnh cũng phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu tái định canh 3 Dự án thành phần di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2…

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tại kiến nghị tỉnh Khánh Hòa sớm ban hành và phê duyệt chính thức đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thống nhất trong quá trình áp dụng đơn giá bồi thường hỗ trợ cho hộ dân.

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương tham gia góp ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 - dự án di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sớm hoàn thiện khu nghĩa trang để bà con di dời mộ trong dịp Thanh Minh sắp đến (tháng 2, tháng 3 âm lịch).

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đề nghị 2 xã Phước Dinh và Vĩnh Hải tiếp tục rà soát, lưu ý trong công tác chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng cần phải chặt chẽ, không để xảy ra sai sót; phấn đấu sau Tết Nguyên đán, bà con nhận tiền đền bù và bàn giao đất. Trong quá trình triển khai cần thực hiện song song các thủ tục pháp lý để bảo đảm tiến độ…