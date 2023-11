Chuyển động mới tại siêu dự án tỷ USD của Vinhomes ở Long An

Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh - công ty con của Vinhomes, mới có báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hoà, tại thị trấn Hậu Nghĩa và các xã Đức Lập Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.



Phối cảnh dự án Vinhomes Đức Hoà Long An

Cụ thể, công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh đã phối hợp với Công ty TNHH Môi trường Thuận Phước lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hoà, phân tích các tác động của dự án đến khu vực xung quanh, từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu các tác động xấu của dự án dến môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án và khi đi vào hoạt động.

Dự án có diện tích khoảng 197,2 ha, quy mô dân số dự kiến 40.000 người, vốn đầu tư khoảng 28.257 tỷ đồng, tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đức Hoà qua các văn bản như Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2023 được UBND tỉnh Long An phê duyệt năm 2016, Quyết định 13706 năm 2021 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đức Hoà.

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí khoảng 144,8 ha đất đơn vị ở; 19,3 ha đất giao thông; 9,7 ha đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị; 17,9 ha cho công viên và cây xanh; còn lại 2,7 ha là đất cơ quan và hạ tầng kỹ thuật.

Về cơ cấu sản phẩm, nhà biệt thự sẽ bao gồm 517 căn, mật độ xây dựng 65 - 80%. Trong đó, nhóm biệt thự riverside cao 4 tầng, được quy hoạch tại khu vực phía đông bắc khu đô thị, diện tích trung bình 200 - 250 m2/căn. Nhóm biệt thự song lập được quy hoạch liền kề với lõi xanh trong khu vực, có diện tích trung bình 120 - 150 m2/căn, chiều cao 5 tầng.

Nhà ở liền kề tại dự án sẽ có 4.510 căn cao 5 tầng, mật độ xây dựng 80 - 95%. Ngoài ra, sẽ có 491 căn tái định cư cao 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 90%.

Về chung cư cao tầng tại dự án sẽ xây dựng trên diện tích 11 ha, cao 25 tầng, mật độ xây dựng 37%, diện tích sàn 644.810 m2. Các công trình chung cư được bố trí tập trung tại khu vực phía tây khu đô thị, giáp tuyến đường A9, quy hoạch xung quanh khu công viên cây xanh đô thị phía tây bắc. Phía dưới các khối nhà cao tầng bố trí tối đa 2 tầng hầm để xe.

Dự án cũng sẽ bố trí 16 ha đất xây nhà ở xã hội với mật độ xây dựng 16 - 18%, chiều cao 10 tầng, phục vụ cho khoảng 5.700 người. Khu nhà ở xã hội được bố trí thành cụm tại khu vực cửa ngõ phía Nam dự án, giáp với trục giao thông phân khu vực (đường A12) và tuyến đường chính khu vực (đường Nguyễn Thị Hạnh), là khu vực có vị trí thuận lợi cho phát triển nhà ở trung tầng cũng như phát triển kinh doanh thương mại.