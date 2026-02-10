Chuyện gì đang xảy ra với Binz và Châu Bùi?

Mới đây, việc Binz bất ngờ tung ra sản phẩm âm nhạc mới với màu sắc trầm lắng, ca từ nặng tâm trạng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Giữa không khí rộn ràng của những ngày cận lễ, lựa chọn một bản nhạc đậm chất suy tư của Binz khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí đặt dấu hỏi về những cảm xúc phía sau sản phẩm lần này.

Ngay khi bài hát lên sóng, cư dân mạng lập tức xôn xao. Không ít bình luận cho rằng Binz dường như đang "đúng mood buồn" quen thuộc mỗi khi bước vào những dịp đặc biệt trong năm. Và cũng từ đây, cái tên Châu Bùi cũng được réo gọi liên tục.

Trên mạng xã hội, nhiều người nhanh chóng "đào lại" loạt chi tiết liên quan đến mối quan hệ của cả hai. Dù Binz và Châu Bùi vẫn giữ theo dõi nhau trên Instagram, những khoảnh khắc chung mới gần như hiếm khi xuất hiện. Một số netizen cho rằng sự im ắng này, cộng với việc Binz phát hành ca khúc mang màu sắc u buồn, đủ để làm dấy lên nghi vấn về tình hình hiện tại của cặp đôi. Các bài đăng, bình luận, thậm chí là những so sánh với các lần ra nhạc trước đây của Binz cũng được chia sẻ rầm rộ, khiến câu chuyện càng thêm nóng.

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Cả Binz lẫn Châu Bùi đều chưa lên tiếng chia sẻ hay xác nhận bất kỳ điều gì liên quan đến mối quan hệ của mình. Việc một nghệ sĩ phát hành sản phẩm mang màu sắc cảm xúc cũng hoàn toàn có thể xuất phát từ định hướng âm nhạc, trải nghiệm cá nhân hoặc đơn giản là một giai đoạn sáng tác mới.

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Binz cho biết lý do anh phải đợi một thời gian mới thoải mái chia sẻ mối quan hệ trước công chúng là muốn chuyện tình này chắc chắn hơn. Khi đã xác định Châu Bùi sẽ là người gắn bó, đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới thì nam rapper quyết định chia sẻ mối quan hệ này đến nhiều người hơn. Chính tình yêu, sự ân cần và nhẹ nhàng của Châu Bùi đã khiến Binz bỏ qua những suy nghĩ sợ hôn nhân và bắt đầu nghiêm túc hơn để hướng đến việc xây dựng một gia đình. Châu Bùi cũng là người có ảnh hưởng không nhỏ trong sự chuyển biến của Binz từ một chàng trai lạnh lùng, ngông cuồng thành một người đàn ông ấm áp và chân thành hơn.

Về phía Châu Bùi, trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2024 cô chia sẻ: "Châu với anh Binz thì anh luôn nói với Châu là em giỏi, em phải cố lên; và Châu cũng luôn nói rằng những gì anh Binz làm quá hay, quá tuyệt. Châu luôn muốn mọi người xem trọng những gì Châu làm ra, và anh Binz luôn làm vậy với Châu, Châu cũng làm vậy với anh. Cả hai cũng trân trọng những gì người này làm vì người kia, và không coi đó là điều đương nhiên. Châu và anh Binz chỉ có giành nhau ai tắm chó thôi.

Trước đó Châu có nói với anh là đôi khi không muốn mình bị chiều quá thành hư, thành dựa dẫm vào người khác, nên Châu cũng muốn mình độc lập. Nếu anh liên tục tắm chó rồi thì Châu sẽ giành làm lần tiếp theo. Châu cũng hay lo và nói anh Binz là dạo này Châu quá bận nên không nấu cơm cho anh được. Anh Binz cũng rất chia sẻ là với một người đi làm nhiều như Châu anh hoàn toàn ok với việc đó và vui vẻ gọi đồ ăn về, chỉ có Châu hay tự trách bản thân là không nấu ăn nhiều được như ngày đầu mới quen nhau thôi. Tất cả sự ủng hộ và nhường nhịn đều xuất phát từ tấm lòng của hai người dành cho nhau".