Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Kỳ Duyên?

10 năm trước, Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi. Nàng hậu từng khiến dư luận “dậy sóng” trước loạt thị phi bủa vây đến mức từng bị yêu cầu tước vương miện, hoàn toàn vắng bóng trong các đề cử tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế.



Bất ngờ trở lại một cuộc thi nhan sắc sau 10 năm để thực hiện giấc mơ bước ra đấu trường quốc tế còn dang dở, Kỳ Duyên giờ đây đã có vị thế hoàn toàn khác. Cô là fashionista, người mẫu được săn đón tại các sàn diễn thời trang, giữ vai trò HLV cho các chương trình thực tế nổi bật.

Không ít cư dân mạng đánh giá Miss Universe 2024 chỉ còn là cuộc thi đi tìm… Á hậu khi thông tin Kỳ Duyên đăng ký dự thi được công bố.

Thế nhưng chỉ sau 2 tập đầu tiên của chương trình thực tế Miss Universe Vietnam 2024, công chúng lại thất vọng xen lẫn hoài nghi về năng lực và cơ hội chạm đến vương miện của Kỳ Duyên. Chuyện gì đang xảy ra với nàng hậu này?

Từ Hoa hậu, fashionista hàng đầu vực dậy từ “vũng lầy scandal”...

Từ khi đăng quang vào năm 2014 đến 2016, loạt lùm xùm liên quan đến cách ứng xử, để lại hình ảnh không đẹp trong mắt công chúng, nghi vấn “dao kéo” hay phong cách thời trang thất thường khiến Kỳ Duyên bị gọi là “Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam”. Người đẹp phải lên tiếng xin lỗi công chúng 3 lần, thậm chí trở thành Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam không được lên sân khấu trao vương miện cho Hoa hậu kế nhiệm mình.

Kỳ Duyên gây tranh cãi khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014

Trở lại showbiz sau thời gian “im hơi lặng tiếng”, công chúng nhìn thấy hình ảnh Kỳ Duyên trưởng thành cả về cách ứng xử lẫn ngoại hình. Cô xuất hiện liên tục trên các sàn diễn của nhiều NTK có tiếng, được khen ngợi bởi nhan sắc thăng hạng, tạo dấu ấn với hình ảnh bản lĩnh, mạnh mẽ trong các show truyền hình thực tế.

Chiến thắng tại The Look 2017 cùng học trò Ngọc Châm đánh dấu cú lội ngược dòng ngoạn mục của Kỳ Duyên, đập tan những hoài nghi về tài năng và kinh nghiệm cô khi đứng cùng 2 “đàn chị” Phạm Hương, Minh Tú. “Thừa thắng xông lên”, Kỳ Duyên bứt phá, ghi điểm trong lòng công chúng khi “lăn xả” trong Sao Nhập Ngũ, Cuộc đua kỳ thú, được mời làm giám khảo, huấn luyện viên loạt cuộc thi, chương trình Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023…

Kỳ Duyên là cái tên "đắt show" giải trí, được săn đón trên sàn diễn thời trang

Sau 10 năm đăng quang, Kỳ Duyên vẫn chứng tỏ được sức hút khi mọi động thái liên quan đến mối quan hệ “cặp bài trùng” đình đám Kỳ Duyên – Minh Triệu đều trở thành tâm điểm của truyền thông hồi tháng 2-3/2024. Chủ đề “Kỳ Duyên – Minh Triệu đường ai nấy đi” thu về hơn 140.000 lượt thảo luận chỉ trong 1 tuần theo BXH Top Trending của Socialite.

Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ khi sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok. Với những yếu tố trên, công chúng hoàn toàn có cơ sở đánh giá Kỳ Duyên là thí sinh mạnh khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024, bên cạnh những cái tên cũng có độ nhận diện cao như Phí Phương Anh, Hà Kino, MLee.

…đến loạt lùm xùm khi “làm lại từ đầu” với giấc mơ vươn ra quốc tế

Thông tin Kỳ Duyên đăng ký dự thi Miss Universe Vietnam 2024 nhận được 164.000 lượt yêu thích, 24.700 lượt bình luận, 10.000 lượt chia sẻ trên trang fanpage chính thức. Con số tương tác kỷ lục không chỉ với Miss Universe Vietnam mà còn có thể các cuộc thi nhan sắc khác, cho thấy mức độ quan tâm của công chúng dành cho màn tái xuất của Kỳ Duyên.

Thông tin Kỳ Duyên tham gia Miss Universe 2024 nhận về lượt tương tác "khủng"

Miss Universe 2024 thời điểm mới khởi động đã lọt top 1 thịnh hành với hơn 300.000 lượt thảo luận xoay quanh Kỳ Duyên cùng lùm xùm liên quan đến BGK, NSX cuộc thi, theo Socialite. Sự quan tâm của truyền thông cũng trở thành “con dao 2 lưỡi” khi những thông tin về học vấn, năng lực và ngoại ngữ của Kỳ Duyên được đem ra bàn luận, “mổ xẻ”.

Từ nàng hậu vốn được đánh giá cao về học thức khi từng là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, theo học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), Kỳ Duyên khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện thông tin cô chưa tốt nghiệp đại học. Nàng hậu gây tranh cãi khi nói tiếng Anh kém tự tin, tỏ ra lúng túng khi được yêu cầu giới thiệu về bản thân.

Kỹ năng sân khấu của cô cũng bị đánh giá không tiến bộ rõ rệt sau 10 năm như kỳ vọng, catwalk thiếu năng lượng và thần thái nhạt nhòa so với các thí sinh khác.

Mới đây nhất, Kỳ Duyên càng khiến khán giả "ngỡ ngàng" với phần thi thuyết trinh và suýt bị loại trong tập 2 của cuộc thi. Cô lộ ra lỗ hổng kiến thức khi thuyết trình ấp úng, “chôn chân” trước BGK khi không thể hoàn thành bài thuyết trình chủ đề về sách.

Kỳ Duyên lúng túng trong phần trình bày: "Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào. Bởi vì tôi là một người thực tế. Tôi thích trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh".

Phát ngôn "chưa từng đọc hết một cuốn sách nào" của Kỳ Duyên gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Phần lớn dư cân mạng bày tỏ sự thất vọng bởi một nàng hậu từng theo học các ngôi trường danh giá lại không đọc sách và phủ nhận lợi ích của thói quen này. "Chính vì không đọc sách nên khả năng thuyết trình của Kỳ Duyên mới kém như vậy", tài khoản T.B viết.

Tuy nhiên cũng có quan điểm bệnh vực Kỳ Duyên. "Quyết định đọc sách hay không là nhu cầu cá nhân ở mỗi người, vẫn có nhiều cách tiếp thu tri thức khác ngoài sách vở. Kỳ Duyên chưa khéo trong cách trình bày quan điểm, về năng lực của Duyên xem các chương trình bạn tham gia là rõ", người dùng M.N bình luận.

Kỳ Duyên có phần thể hiện kém gây mất điểm trong tập 2 Miss Universe 2024

Kết quả, nàng hậu lọt vào nhóm 3 thí sinh có phần thể hiện yếu nhất, phải bước vào phần thi ứng xử để tìm kiếm cơ hội được ở lại chương trình. Từ thí sinh được đánh giá bỏ xa các đối thủ chưa nổi tiếng khác, Kỳ Duyên đang tụt lại phía sau trên cuộc đua chinh phục ngôi vị cao nhất của Miss Universe Vietnam 2024.

Kỳ Duyên có thể đăng quang Miss Universe Vietnam?

Có ý kiến cho rằng, tranh cãi xoay quanh Kỳ Duyên do chương trình hoặc chính nàng hậu đang dàn dựng để thu hút truyền thông. Nhiều khán giả cảm thấy khó tin khi một người từng giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2014, giữ vai trò HLV, BGK nhiều chương trình, cuộc thi lớn lại có màn tái xuất sa sút như vậy.

Trên thực tế, Kỳ Duyên có tên trong Top 3 thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất trong tập 1. Sau những tranh cãi từ đầu cuộc thi, Kỳ Duyên lên tiếng về những khó khăn, áp lực khi trở lại sân chơi sắc đẹp sau một thập kỷ. “Tâm thế đi thi khác mà môi trường và mọi thứ xung quanh giờ cũng khác xưa nhiều lắm, nên thật sự là em hơi khớp nhẹ, kiểu cần thời gian thích nghi một "môi trường vừa quen mà nó cũng lạ”, Hoa hậu Việt Nam 2014 chia sẻ trên trang cá nhân.

Chương trình thực tế Miss Universe 2024 mới phát sóng 2/7 tập, chung kết dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2024. Với bản lĩnh và 10 năm kinh nghiệm trong nghề, người hâm mộ vẫn kỳ vọng về khả năng bứt phá của Kỳ Duyên trong hành trình sắp tới. Câu hỏi Kỳ Duyên liệu có thể đăng quang Hoa hậu một lần nữa hay không, cô được nhiều hơn hay mất nhiều hơn khi gác vương miện đi thi nhan sắc, chỉ Kỳ Duyên tương lai mới có câu trả lời rõ ràng nhất.