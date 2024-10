Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Mai Phương Thúy?

Tối muộn 3/10, Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý khi livestream trong trạng thái không tỉnh táo. Cô ngồi ở nhà, uống bia và thừa nhận đang say xỉn. Sau đó, cô xin lỗi khán giả vì không muốn là ''tấm gương xấu''.

Mai Phương Thuý livestream trong trạng thái say xỉn.

“Tôi xin lỗi vì tôi say mất rồi, hy vọng tôi không là tấm gương xấu. Tôi phát hiện ra rằng nếu say thì không cần nói chuyện có logic, có đầu đuôi; không cần làm chuyện hợp lý. Thật vui khi bao lâu rồi mới say và có các bạn ở đây chia sẻ cùng mình. Kỷ niệm này tôi sẽ cất ở trong tim, trân trọng từ đáy lòng. Cảm ơn 1.000 người xem tôi say ngày hôm nay. Đối với tôi, đây là trải nghiệm đẹp”, cô nói.

Sau đó, Mai Phương Thuý đã ngừng livestream. Hành động của Hoa hậu Mai Phương Thúy gây bất ngờ bởi cô vốn là người kín tiếng và thận trọng về đời tư.

Gần đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng nghi vấn sắp lên xe hoa với bạn trai giấu kín suốt nhiều năm. Tin đồn này rộ lên khi người đẹp liên tục xuất hiện với chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Tin đồn Mai Phương Thuý sắp lên xe hoa khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có bạn bè thân thiết của người đẹp. Một người bạn đã chia sẻ đoạn tin nhắn với Hoa hậu. Trong đó, cô khẳng định không có chuyện sắp lên xe hoa. Khi nào có tin vui, cô chắc chắn sẽ thông báo với bạn bè, người thân.

Giải thích việc đeo nhẫn ở ngón áp út, Mai Phương Thúy nói cô xem chiếc nhẫn đó như một món trang sức. "Nó khá nhẹ, đeo vào thì rất dễ nhưng cởi ra thì lại hơi khó khăn, nên tôi lười tháo ra" , Mai Phương Thúy nói.

Diện mạo trẻ trung của Mai Phương Thuý.

Khi được hỏi về dự định đám cưới, Mai Phương Thúy cho biết sẽ nếu có, cô không giấu nhưng cũng không chọn cách công bố rầm rộ trên truyền thông.

"Tôi sẽ tổ chức một đám cưới vừa phải, tình cảm, tiết kiệm. Nói chung sẽ đầy đủ các bước, không thể qua loa. Nhưng nghĩ đến việc tổ chức tiệc cưới thì tôi vẫn thấy ngại và lười. Không chỉ tôi, mà gia đình tôi ai cũng ngại việc đó" , cô chia sẻ.

Dù khẳng định chưa có kế hoạch kết hôn nhưng Mai Phương Thuý cho biết đã sẵn sàng tâm lý cho việc lập gia đình. Cô cũng đã trữ đông trứng để sau này thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô nó i: "Trước đó tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 36 tuổi, đã ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con rồi.

Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể vì không có phương pháp khoa học hay y tế nào có thể giúp chúng ta trì hoãn việc này mãi và đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thai kỳ khỏe mạnh khi là sản phụ lớn tuổi".