Chuyện gì đây: Đế chế xe điện 1.000 tỷ USD lao dốc thảm hại, nhà đầu tư phẫn nộ yêu cầu Elon Musk rời ghế CEO Tesla

Thời gian gần đây, Elon Musk dường như xuất hiện khắp mọi nơi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, có một nơi duy nhất đang thực sự cần sự có mặt của Elon Musk nhưng ông lại không mảy may xuất hiện, đó là Tesla - công ty xe điện đang lao dốc thảm hại.

Tesla hiện là một trong những cổ phiếu có hiệu suất tồi tệ nhất trong chỉ số S&P 500 tính đến thời điểm này trong năm. Doanh số bán hàng đang sụt giảm trên toàn cầu. Thị trường xe cũ tại Mỹ cũng đang sụp đổ. Chiếc Cybertruck với thiết kế hầm hố của Tesla hiện đang bị thu hồi do một tấm ốp bên ngoài có thể bị rơi ra khi xe đang chạy.

Công ty cũng vừa bị loại khỏi Triển lãm Ô tô Quốc tế Vancouver tuần này vì các mối lo ngại về an toàn không được tiết lộ cụ thể. Và theo một phân tích của Financial Times, có khoảng 1,4 tỷ USD đã "mất tích" khỏi bảng cân đối kế toán của công ty mà không rõ lý do.

Đó là chưa kể đến vấn đề về hình ảnh thương hiệu của công ty. Tesla từng là biểu tượng của niềm tự hào đối với những người có ý thức về môi trường và thuộc tầng lớp trung lưu đang vươn lên. Tuy nhiên, gần đây, công ty đã trở thành biểu tượng cho một xu hướng cánh hữu ngày càng độc đoán.

Các nhà đầu tư - ngay cả những người ủng hộ Tesla trung thành nhất đang dần mất kiên nhẫn.

Vào thứ năm, chuyên gia phân tích Dan Ives của Wedbush Securities - người được coi là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Tesla ở Phố Wall đã lên tiếng kêu gọi Musk và hội đồng quản trị của Tesla "ngừng im lặng" và nhanh chóng khắc phục tình trạng rối ren này.

“Hãy gọi đúng tên của vấn đề: Tesla đang rơi vào khủng hoảng và chỉ có một người có thể giải quyết được… chính là Musk”, Ives viết trong một ghi chú gửi đến khách hàng. “Tesla là Musk, và Musk là Tesla. Hai thực thể này là một và không thể tách rời”.

Nhưng ông chủ của Tesla đang ở đâu?

Ives nói rằng: “Musk đang dành 110% thời gian của mình cho DOGE (và không phải với tư cách là CEO của Tesla)”.

Một nhà đầu tư lớn khác, Ross Gerber từ Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management đã nói với Erin Burnett của CNN vào thứ năm rằng: “Elon đã làm mọi thứ có thể để khiến khách hàng quay lưng lại với Tesla” và đã đến lúc hội đồng quản trị cần tìm một CEO mới.

Tesla đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ CNN.

Vào tối muộn thứ năm, Musk đã tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên được phát sóng trên nền tảng X. Ông thừa nhận rằng cổ phiếu của Tesla đang gặp phải “cơn bão”, nhưng khẳng định rằng Tesla đang đi đúng hướng để chế tạo các phương tiện hoàn toàn tự hành và khuyến khích nhân viên giữ lại cổ phiếu của mình.

Việc một người ủng hộ Tesla lâu năm như Ives chỉ trích Musk một cách thẳng thắn như vậy là vô cùng hiếm.

Trong những năm qua, các nhà đầu tư đã chấp nhận mọi kiểu hành vi của Musk - từ các bài đăng phân biệt chủng tộc, việc lan truyền thông tin sai lệch về Covid-19, cho đến việc công khai mắng chửi các đối tác kinh doanh — những hành vi mà nếu xảy ra ở các CEO khác thì chắc chắn sẽ bị coi là không thể chấp nhận được. Nhưng, thời điểm đó họ bỏ qua vì Tesla có vị thế dẫn đầu không thể chối cãi so với các đối thủ cạnh tranh.

Và dù Musk thường có những hành động bốc đồng, các nhà đầu tư vẫn tin rằng ông ta sẽ tập trung toàn lực khi Tesla gặp khó khăn. Khi công ty rơi vào khủng hoảng sản xuất Model 3 năm 2018, Musk đã nói với báo chí rằng ông ngủ ngay trên sàn nhà máy và làm việc suốt đêm để đảm bảo Tesla đạt được chỉ tiêu.

Hiện tại, Tesla vẫn là nhà sản xuất xe điện lớn nhất tại Mỹ, nhưng công ty đang mất dần thị phần ở cả Mỹ và thị trường quốc tế - một phần vì sự cạnh tranh gia tăng, và một phần vì chính Tesla không đổi mới đủ nhanh.

Những vấn đề kinh doanh cốt lõi này là lý do chính khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu Tesla, khiến giá trị cổ phiếu của công ty giảm một nửa kể từ tháng 12.

Hành động "ngông cuồng" của Musk với tư cách một nhà tài phiệt cũng chẳng giúp được gì. Trước đây, Phố Wall có thể sẽ bỏ qua những cuộc tẩy chay mang tính biểu tượng, hành vi phá hoại hay các cuộc biểu tình lẻ tẻ bên ngoài các showroom của Tesla. Nhưng như Ives chỉ ra, các phong trào phản đối Musk giờ đây đang tạo ra mối đe dọa thực sự khiến giá cổ phiếu của Tesla ngày càng lao dốc.

Chưa kể, những người đang công khai ủng hộ Tesla hiện là những tiếng nói có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới nhưng thậm chí họ cũng không thể cứu được giá cổ phiếu của Tesla, vốn đang trên đà sụt giảm trong 9 tuần liên tiếp.

Trong lần xuất hiện trên Fox News vào tối thứ tư, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã thẳng thắn kêu gọi khán giả: "Hãy mua cổ phiếu Tesla" - kiểu phát biểu công khai này có vẻ đã vi phạm các quy tắc đạo đức của chính phủ, vốn cấm các quan chức sử dụng chức vụ để quảng bá cho các công ty hoặc sản phẩm cụ thể.

Dẫu vậy, lời kêu gọi của Lutnick cũng chẳng có tác dụng mấy, cổ phiếu của Tesla đã giảm 1,7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ năm. Một đợt phục hồi vào cuối ngày chỉ giúp cổ phiếu tăng nhẹ 0,17%.

Một tuần trước, Tổng thống Donald Trump - người trước đây vốn không mấy ủng hộ xe điện đã đích thân khen ngợi Tesla, khiến cổ phiếu của công ty tăng vọt - nhưng chỉ trong thời gian ngắn.

Nhìn chung, Musk - người có khối tài sản khổng lồ gắn liền trực tiếp với 13% cổ phần tại Tesla, đã đến Washington hai tháng trước với tham vọng điều hành chính phủ như một doanh nghiệp. Nhưng khi làm điều đó, ông dường như đã bỏ rơi chính công ty đã giúp ông trở thành cái tên nổi tiếng toàn cầu và là người giàu nhất thế giới.

Theo: CNN