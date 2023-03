Chuyên gia cảnh báo: Lãi suất sẽ tăng mạnh hơn nhiều so với dự đoán, nền kinh tế nguy cơ "hạ cánh cứng"

Chuyên gia kinh tế Nouriel Roubini cảnh báo kinh tế toàn cầu đang đứng trước nguy cơ “hạ cánh cứng”, mà nguyên nhân là do NHTW của các nước phát triển hành động mạnh tay để kiểm soát lạm phát.

Phát biểu tại 1 hội nghị do Australian Financial Review tổ chức, Roubini dự báo các NHTW sẽ phải tăng lãi suất cao hơn nhiều so với dự định ban đầu để có thể đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu mà họ đã đề ra.

“Lạm phát vẫn sẽ duy trì ở mức cao vì giá hàng hóa chưa thể giảm xuống trong năm nay”, ông nói. Các yếu tố như xung đột Nga – Ukraine tệ hơn và nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc tăng lên sẽ đẩy tăng lạm phát.

Roubini được mệnh danh là “Dr Doom” vì lâu nay ông thường xuyên đưa ra những dự báo bi quan về kinh tế toàn cầu. Lần này, ông nhận định lạm phát ở Mỹ, châu Âu và Australia đã ăn sâu và dai dẳng hơn nhiều so với dự báo của thị trường cũng như chính các nhà hoạch định chính sách.

Hôm nay, NHTW Australia (RBA) được dự báo sẽ tăng lãi suất tháng thứ 10 liên tiếp. Peter Costello, Chủ tịch quỹ Future Fund của Australia nhận định RBA sẽ phải thuyết phục công chúng rằng đây là nước đi được tính toán kỹ lưỡng để chống lại lạm phát.

Cũng phát biểu tại hội nghị, Costello cho rằng “điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra là các NHTW thông báo rằng họ đang theo đuổi chính sách kiềm chế lạm phát, nhưng trên thực tế họ không làm đến nơi đến chốn và lãi suất tăng lên mà không đem lại lợi ích gì”.

Thống đốc RBA Philip Lowe đang đứng trước nhiều áp lực về chuyện truyền đi 1 thông điệp nhất quán về chính sách tiền tệ. Trong suốt thời kỳ đại dịch Covid-19, ông đã nhiều lần nhấn mạnh lãi suất sẽ được giữ ở mức thấp kỷ lục cho đến tận năm 2024.

Các chuyên gia kinh tế dự báo RBA sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên 3,6% sau phiên họp hôm nay.

Tham khảo Bloomberg