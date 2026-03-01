Chuyên gia cảnh báo một cái "bẫy" thường gặp trên thị trường chứng khoán

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục rung lắc và dòng tiền trở nên thận trọng hơn, những nhịp hồi ngắn hạn của VN-Index đang khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng tạo đáy.

Theo ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân của Chứng khoán Thiên Việt (TVS) , các đợt phục hồi sau nhịp "rũ" mạnh hoàn toàn có thể trở thành bẫy tăng giá nếu các yếu tố rủi ro bên ngoài, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị, tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng việc cố gắng dự đoán một vài phiên hồi có phải "bull trap" hay không không phải yếu tố then chốt. Thay vào đó, nhà đầu tư nên tập trung đánh giá những biến số đang ảnh hưởng mạnh tới thị trường, xu hướng ngắn và trung hạn của VN-Index cũng như mức độ lan tỏa của dòng tiền giữa các nhóm ngành.

Từ góc nhìn kỹ thuật, các nhịp hồi trong xu hướng giảm là hiện tượng khá phổ biến. Chẳng hạn trong mô hình điều chỉnh a b c của Elliott Wave Theory, sóng hồi b thường được xem như một dạng bull trap trước khi thị trường hoàn tất nhịp điều chỉnh.

Bên cạnh đó, ở góc độ định giá, ông Tâm cho biết VN-Index hiện giao dịch với P/E trailing khoảng 13,7 lần, tương đương P/E forward năm 2026 hơn 12 lần. Trong ngắn hạn, chỉ số nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quanh 1.650 đến 1.675 điểm và kháng cự tại 1.700 đến 1.720 điểm. Theo vị chuyên gia, thị trường chỉ có thể xác nhận vùng đáy đủ vững khi căng thẳng tại Trung Đông, biến số quan trọng nhất hiện nay, xuất hiện tín hiệu tích cực hơn như đình chiến hoặc tiến triển trong đàm phán.

Dù vậy, theo chuyên gia TVS, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ trong trung hạn. Nổi bật là mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với kỳ vọng GDP khoảng 10% mỗi năm, cùng câu chuyện nâng hạng thị trường được kỳ vọng có thể thu hút thêm dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.

Nhóm cổ phiếu nào đang cho tín hiệu cân bằng?

Xét theo diễn biến dòng tiền, vị chuyên gia cho rằng nhóm dầu khí, từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường, đang tạm thời kết thúc vai trò leader và có thể cần thêm thời gian để tìm vùng cân bằng mới. Trong khi đó, nhóm phân đạm với các đại diện như Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ hưởng lợi từ giá urê toàn cầu, song áp lực chốt lời đã xuất hiện và việc nắm giữ các cổ phiếu này nên mang tính ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành đã giảm sâu từ cuối năm 2025 đang xuất hiện tín hiệu cân bằng và hồi phục, đáng chú ý là nhóm xây dựng hạ tầng với Vinaconex, Đèo Cả Infrastructure Investment và nhóm bất động sản nhà ở như Khang Điền House, Novaland, Dat Xanh Group. Tuy nhiên, các nhóm này vẫn cần thêm thời gian để vượt qua các vùng kháng cự đã hình thành trong nhiều tháng trước đó. Lĩnh vực ngân hàng cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, trong đó Sacombank là một trong số ít cổ phiếu vẫn nỗ lực duy trì xu hướng tăng.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán, thường đóng vai trò “neo tâm lý” của thị trường, đang điều chỉnh khi VN-Index chiết khấu trong hai tuần qua và thanh khoản suy giảm. Dù vậy, theo quan điểm của chuyên gia TVS, đây vẫn là nhóm đáng chú ý trong trung hạn nhờ triển vọng hưởng lợi lớn nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Về chiến lược đầu tư, ông Tâm khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, tỷ trọng danh mục nên duy trì tối đa khoảng 60%, ưu tiên các cổ phiếu có giá vốn thấp, vẫn giữ được xu hướng tăng hoặc thể hiện sức mạnh tương đối tốt khi thị trường điều chỉnh.

Trong khi đó, nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao nên giải ngân từng phần khi thị trường biến động, tập trung vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, câu chuyện nâng hạng thị trường và các doanh nghiệp được kỳ vọng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2026.