Chuyên gia chỉ ra 2 'từ khóa' cần phải nhớ khi học hỏi bí quyết đầu tư trên mạng xã hội, nắm được sẽ thành công

Ngày nay, bên cạnh những kênh thông tin truyền thống như báo đài, thời sự,... nhiều chứng sỹ còn ưa thích tìm tòi, tham khảo từ những nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Những công cụ truyền thông mới ra đời cũng là cách để chúng ta có thể tiếp nhận kiến thức một cách mới lạ và sáng tạo hơn, đồng thời tìm được những người đồng hành cùng mình trên thị trường.

Tuy nhiên, học hỏi đầu tư kinh doanh trên những nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok sẽ là con dao 2 lưỡi nếu như bạn không thực sự am hiểu về tài chính và đầu tư. Với lĩnh vực cần tìm hiểu nhiều kiến thức và tích lũy kinh nghiệm như đầu tư tài chính, làm thế nào để các chứng sỹ có thể chọn lọc thông tin "sạch" và có ích nhất cho kế hoạch đầu tư trên nền tảng này?

Đây cũng là chủ đề được đưa ra bàn luận trong chương trình Bí Mật Đồng Tiền số 50. Trong chương trình, 2 chuyên gia về tài chính và đầu tư là Mr. X30 Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng SSI và anh Nguyễn Gia Khánh - Chuyên viên tư vấn chứng khoán tại CTCP Chứng khoán SSI, đã tiết lộ 2 từ khóa quan trọng để giúp các nhà đầu tư “chọn đúng, chọn chuẩn” khi tham gia các nền tảng số.

Theo đó, Chuyên viên SSI đưa ra từ khóa "Nguồn" và giải thích:"Lượng thông tin hiện nay rất đa dạng, do đó điều quan trọng nhất là phải biết nguồn mình đang tham khảo xuất phát từ đâu". Anh Khánh cho rằng bên cạnh những nội dung thật sự chất lượng thì vẫn còn những người không am hiểu về tài chính nhưng vẫn đăng tải những nội dung và thông tin về chủ đề này. Do đó, các nhà đầu tư cần phải tỉnh táo để chọn lọc nguồn.

"Có nhiều thông tin trên các nền tảng mạng xã hội được tạo ra để lái một luồng dư luận, nên việc tìm hiểu rõ nguồn thông tin đó là rất quan trọng", Chuyên gia SSI kết luận.

Trong khi đó, Mr. X30 Phạm Lưu Hưng lại đưa ra một từ khóa khác là "Xử lý". Kinh tế trưởng SSI cho biết:

"Với 'nguồn', hiện nay kể cả những người cổ hủ như tôi cũng phải lấy từ rất nhiều nguồn, kể cả những nguồn truyền thống và phi truyền thống. Tuy nhiên, quan trọng nhất là khi đã có thông tin rồi thì bạn phải có cách xử lý thông tin. Vì phải từ data đến kiến thức rồi thành sự thông thái thì lúc đó mình mới hành động, đưa ra quyết định được. Xử lý thông tin sao cho nó có thể sử dụng được trong việc ra quyết định đầu tư. Nên giai đoạn xử lý thông tin sau khi có thông tin tôi nghĩ sẽ quan trọng hơn."

Khác với quan điểm của 2 vị chuyên gia, Host Ngọc Trinh và BTV Hoàng Nam - chuyên trách Chứng khoán Bản tin TCKD lại chọn từ khóa lần lượt là "Làm bài tập" và "Xóa".

Theo BTV Hoàng Nam, việc dùng nền tảng TikTok khiến anh mất khá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống nên anh đã xóa ứng dụng TikTok và nêu ra quan điểm:

"Theo quan điểm của tôi, chúng ta vào thị trường đầu tư ai cũng mong giàu, ai cũng mong thay đổi cuộc sống, tự do tài chính. Đó là những mong muốn rất chính đáng và to lớn nên chúng ta không thể nào chỉ dựa vào những clip ngắn vài giây để kỳ vọng có sự thay đổi mang tính hàng chục năm, thay đổi số phận như thế. Ngoài việc chọn đúng nguồn, chuyên gia uy tín để tham khảo thì vẫn nên đọc thêm sách và những khóa học chuẩn chỉnh từ những người uy tín."

Trong khi đó, Host Ngọc Trinh đưa ra nhận định rằng: "Điều quan trọng ở đây không phải là ai khuyến nghị chúng ta như thế nào mà là chúng ta sẽ xử lý thông tin. Mà cách xử lý thông tin tốt nhất đó là hãy làm bài tập về nhà một cách thường xuyên chứ không nên mở sách giải ở trên TikTok và lấy lời giải đó để biến thành chìa khóa mở ra cách cửa kiếm tiền của chúng ta trên thị trường chứng khoán.

Nữ Host xinh đẹp cho rằng những cái thiếu nhất ở các nhà đầu tư trẻ khi tham khảo thông tin từ các nền tảng MXH là chọn lọc. Mà bộ lọc đến từ những kiến thức mà họ gom nhặt mỗi ngày sẽ hiệu quả nhất. Bởi những kiến thức đó cũng giống như những đồng xu lẻ, khi nhìn lại những kiến thức góp nhặt thì có thể mọi người đã có một gia tài và đó là bí quyết giúp cho tài khoản của mọi người luôn mạnh khỏe và bền vững trên thị trường chứng khoán.