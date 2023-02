Chuyên gia: Đã đến lúc bỏ cả giá trần và giá sàn vé máy bay

Hãng bay đồng loạt than khó

Theo đại diện các hãng bay, thị trường hàng không năm 2022 phục hồi không như kỳ vọng, đặc biệt là thị trường hàng không quốc tế, khiến các doanh nghiệp đều trong cảnh thua lỗ liên miên.

Ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho hay, năm 2022, tổng sản lượng vận chuyển của hãng tăng 13% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19), nhưng sản lượng bay quốc tế chỉ bằng 50% so với năm 2019. Trong khi đó, bay quốc tế dù chỉ chiếm 40% về sản lượng khách nhưng lại đóng góp đến 60% doanh thu cho các hãng. Do vậy, thị trường hàng không quốc tế phục hồi chậm đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến hãng.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Tổng giám đốc Vietjet Air cũng thừa nhận khó khăn và bày tỏ, nếu không có một sự thay đổi cơ bản trong chính sách quản lý của Nhà nước thì các hãng hàng không Việt tiếp tục yếu đi.

Trong khi các hãng hàng không trên thế giới đã bắt đầu báo lãi sau dịch thì các hãng hàng không Việt vẫn chìm ngập trong vấn đề thanh khoản yếu. Giá vé thì bị giới hạn trần, lãi suất ngân hàng rồi việc vay vốn ngân hàng của các hãng hàng không cũng không thuận lợi… Các yếu tố này khiến hàng không loay hoay phục hồi.