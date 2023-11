Chuyên gia dự báo: Đất nhà vườn còn “đóng băng” do xu hướng “bỏ phố về quê” dần “lụi tàn”

Đánh giá chung về sự hồi phục của từng phân khúc, TS. Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM dự báo, tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản sẽ bắt đầu từ thị trường nhà ở tại các khu vực trung tâm do nhu cầu thực cao và không bị đóng băng kể cả ở thời điểm khó khăn nhất vừa qua.

Còn các dự án nhà phố ở ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận Hà Nội, TP.HCM sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sôi động trở lại, do nguồn cung hiện nay vẫn còn tồn đọng khá lớn, trong khi nhu cầu mua ở thực tương đối thấp.

Hiện nay không ít dự án từng có giao dịch sôi động trước đây đang phải rao bán cắt lỗ lên từ 30 - 50% so với thời điểm đầu. Trong khi đó, nhiều dự án đã hoàn thiện toàn bộ cơ sở hạ tầng, nhà cửa nhưng có rất ít người vào ở, các tiện ích xung quanh cũng rất khan hiếm do đó hình thành nên những thành phố hoang ở thời điểm hiện tại.

Đây là những dự án cần nhiều thời gian để tăng tính thanh khoản trong giao dịch, mua bán. Khả năng lấp đầy còn phụ thuộc vào chính sách của chủ đầu tư trong việc khuyến khích cư dân về ở, tạo ra sức sống cho dự án.

Về phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, TS. Nguyễn Hữu Huân dự báo, đây sẽ là phân khúc tiềm năng khi hạ tầng kết nối giữa các khu vực đang ngày càng hoàn thiện, rút ngắn thời gian di chuyển đến các điểm du lịch, nghỉ dưỡng, và kỳ vọng về thị trường du lịch của Việt Nam sẽ hồi phục mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc này đang được định giá cao hơn so với dòng tiền thực sự có thể thu về. Nếu so sánh với các bất động sản nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới như Santorini, hay các khu đảo Síp, Bồ Đào Nha…thì có thể thấy giá bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam không hề rẻ chút nào so với dòng tiền mà nó có thể mang lại.

“Đây sẽ là một rào cản cho phân khúc này ở thời điểm hiện tại. Do đó, khả năng phục hồi có thể sẽ chậm hơn và đòi hỏi phải có một cuộc tái cấu trúc thực sự đối với phân khúc này”, TS. Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh.

Vị này cũng dự báo, đối với phân khúc đất nền, đất nhà vườn sẽ phải mất rất nhiều thời gian hơn nữa để có thể sôi động trở lại như trước đây, vì xu hướng bỏ phố về quê dường như đã nguội dần trong tâm trí người dân, và sự thật là rất khó để có thể bỏ phố về quê như chúng ta nghĩ vì các yếu tố như tiện ích, giáo dục hay y tế, đồng thời việc xây dựng second home không thực sự hoàn hảo và bền vững.

“Chính vì thế các nhà đầu tư cũng cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro cũng như khả năng, trường vốn của mình để lựa chọn phân khúc đầu tư cho phù hợp”, TS. Nguyễn Hữu Huân khuyến nghị.

“Thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới sẽ bắt đầu ấm dần trở lại nhưng sẽ rất khó để phục hồi một cách mạnh mẽ và sôi động như trước đây. Thị trường sẽ có sự phân hóa nhất định ở các phân khúc khác nhau và điểm sáng lành mạnh là các phân khúc có nhu cầu thực sẽ sôi động hơn và thanh khoản tốt hơn so với các phân khúc mang tính đầu cơ.

Các chính sách cũng cần có thời gian để tạo ra hiệu quả thực sự và nhà đầu tư cũng cần lấy lại niềm tin trước khi tiếp tục đẩy mạnh tham gia vào thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, về lâu dài chúng ta cũng cần có những biện pháp nhằm quản lý thị trường bất động sản tốt hơn, tập trung vào các phân khúc có nhu cầu thực và hạn chế tình trạng đầu cơ ở thị trường này để mang lại sự minh bạch cho thị trường cũng như tạo ra mức giá hợp lý cho những người có nhu cầu nhà ở thực”.