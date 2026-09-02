Chuyên gia đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư chứng khoán sau nghỉ lễ

Thị trường chứng khoán đang nối dài đà hồi phục với chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, đưa VN-Index tiến sát vùng 1.850 điểm – ngưỡng kháng cự đáng chú ý trong ngắn hạn. Dù xu hướng tăng chưa cho thấy dấu hiệu kết thúc, vùng điểm số này được dự báo có thể tạo ra những nhịp rung lắc mạnh, buộc nhà đầu tư phải tính toán lại chiến lược giao dịch thay vì tiếp tục mua đuổi.

Tại hội thảo Chứng khoán MB (MBS), ông Lê Ngọc Hưng - Chuyên gia Phân tích MBS nhận định, đà phục hồi của thị trường nhiều khả năng chưa dừng lại ngay sau kỳ nghỉ lễ.

VN-Index có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 5-7 phiên trong những ngày đầu tháng 9 trước khi xuất hiện các nhịp rung lắc, điều chỉnh. Trong kịch bản dòng tiền tiếp tục duy trì trạng thái FOMO và lan tỏa sang nhóm midcap cũng như các nhóm cổ phiếu khác, chỉ số hoàn toàn có khả năng kiểm định, thậm chí vượt vùng 1.850 điểm.

Tuy nhiên, việc VN-Index tiến sát hoặc vượt ngưỡng này không đồng nghĩa nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng bằng mọi giá. Ngược lại, theo ông Hưng, đây là thời điểm cần hạn chế mua mới, đặc biệt là mua đuổi những cổ phiếu đã tăng nóng. Một số mã có thể điều chỉnh 5-7% khi gặp vùng cản, nhưng đây chủ yếu là nhịp rung lắc trong xu hướng tăng, chưa phải tín hiệu xác nhận thị trường tạo đỉnh.

Với những nhà đầu tư đã mua được cổ phiếu từ các vùng đáy và đang có tỷ trọng cao, chiến lược phù hợp hơn là tiếp tục nắm giữ trong khi xu hướng tăng được duy trì, đồng thời chuẩn bị phương án chốt lời từng phần khi VN-Index tiến vào vùng 1.850 điểm hoặc cao hơn.

Theo ông Hưng, nhà đầu tư không nên hiểu 1.850 điểm là mốc phải bán hết danh mục. Đây chỉ là vùng cần thận trọng để quản trị lợi nhuận ngắn hạn. Khi thị trường xuất hiện rung lắc, những vị thế đã có mức sinh lời tốt có thể được bán từng phần để hiện thực hóa lợi nhuận, trong khi vẫn giữ lại một phần danh mục nếu xu hướng tăng tiếp tục.

Đáng chú ý, việc bán ra cũng có thể nhằm mục đích cơ cấu danh mục. Thay vì rút hoàn toàn khỏi thị trường, nhà đầu tư có thể chuyển dòng tiền sang những cổ phiếu đang có sức mạnh tốt hơn, diễn biến tích cực hơn.

Trường hợp dòng tiền tiếp tục khỏe và tâm lý FOMO giúp VN-Index vượt 1.850 điểm, nhà đầu tư càng không nên vội vàng bán sạch danh mục chỉ vì chỉ số vượt mốc kháng cự. Theo ông Hưng, thị trường có thể phản ứng trước, tại hoặc sau ngưỡng 1.850 điểm, do đó mức độ chốt lời cần được điều chỉnh theo diễn biến thực tế từng phiên.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu thấp cũng không nên xem việc VN-Index vượt 1.850 điểm là tín hiệu để lập tức mua đuổi. Sau một nhịp tăng nhanh, việc chờ các nhịp rung lắc để giải ngân hoặc cơ cấu danh mục sẽ giúp hạn chế rủi ro mua ở vùng giá cao.

Về xu hướng tổng thể, ông Hưng tiếp tục duy trì kịch bản cơ sở VN-Index hướng tới vùng 1.900-1.950 điểm, với xác suất khoảng 60%. Trong kịch bản tích cực hơn, chỉ số có thể hướng tới 2.100-2.200 điểm nếu các điều kiện hỗ trợ như giá dầu giảm mạnh hơn và Fed có quan điểm ôn hòa hơn, mở ra khả năng hạ lãi suất vào đầu năm tới.

Do đó, vùng 1.850 điểm hiện được xem là mốc quản trị lợi nhuận, thay vì một tín hiệu cho thấy thị trường đã tạo đỉnh. Nhà đầu tư đã có lãi nên ưu tiên bảo vệ thành quả bằng cách chốt từng phần khi xuất hiện rung lắc, đồng thời duy trì một phần vị thế để không bỏ lỡ khả năng thị trường tiếp tục đi lên.

Bên cạnh chiến lược giao dịch quanh vùng 1.850 điểm, ông Hưng cho rằng yếu tố tạo ra khác biệt lớn về hiệu suất trong năm nay nằm ở khả năng kiểm soát tâm lý. Giai đoạn cuối tháng 7, khi nhiều cổ phiếu đã giảm 30-50% từ đỉnh nhưng vẫn tiếp tục chịu áp lực bán dù không xuất hiện thêm thông tin tiêu cực, là thời điểm nhà đầu tư rất dễ bán tháo vì hoảng sợ.

Theo ông Hưng, việc không hoảng loạn bán đúng vùng thấp, không sử dụng margin quá mức để rơi vào tình trạng bị ép bán và có khả năng mua lại khi thị trường xuất hiện tín hiệu phục hồi có thể tạo ra khác biệt đáng kể về hiệu suất. Sau pha giảm mạnh, thị trường đã hồi phục nhanh, đưa nhiều cổ phiếu trở lại vùng giá đầu tháng 7, thậm chí tiệm cận hoặc vượt đỉnh năm.

Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục được duy trì, ông Hưng cho rằng những tháng cuối năm có thể thuận lợi hơn so với 7 tháng đầu năm, dù các nhịp rung lắc vẫn sẽ xuất hiện. Với nhà đầu tư, bài toán quan trọng không phải tìm cách bán đúng đỉnh, mà là giữ được vị thế trong xu hướng tăng và từng bước hiện thực hóa lợi nhuận khi rủi ro ngắn hạn gia tăng.