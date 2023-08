Chuyên gia FiinGroup: Cơ hội "lãi bằng lần" không còn nhiều, một số nhóm cổ phiếu đang "chạy" quá xa so với yếu tố cơ bản

Tại Tọa đàm "Sóng Chứng Khoán 2023: V hay W?" do Chứng khoán Yuanta Việt Nam tổ chức, bà Đỗ Hồng Vân - Trưởng nhóm phân tích dữ liệu, Khối dịch vụ thông tin tài chính FiinGroup cho rằng kể từ giữa tháng 4, Chính Phủ có sự đảo chiều sự chính sách giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên cân bằng hơn. Những nhóm ngành có độ nhạy với lãi suất như dịch vụ tài chính, thép hồi có đà hồi phục mạnh so với VN-Index.

Nhìn về bức tranh lợi nhuận toàn thị trường, chuyên gia FiinGroup đánh giá biên EBIT đã cải thiện từ mức đáy quý 4 năm ngoái và đi lên trong hai quý gần đây. Riêng quý 2/2023, LNST toàn thị trường giảm -20,6% so với cùng kỳ, song đã hồi phục đáng kể so với giai đoạn trước. Cụ thể, tổng LNST của khối Tài chính và Phi tài chính trong Q2/2023 đã tăng +31,8% so với Q4/2022 và +6,4% so với Q1/2023.

Theo thống kê của FiinGroup, tính đến hết quý 2/2023, chỉ có 33% ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết hoàn thành trên 50% kế hoạch LNST năm 2023. Với nền so sánh nửa cuối năm 2022 ở mức thấp và tín hiệu hồi phục đang dần lộ diện, có thể nói rằng các doanh nghiệp đã qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh nửa cuối năm còn nhiều thách thức khi cầu tiêu dùng vẫn khá yếu, kinh tế tăng trưởng chậm, đầu tư công chưa có đột phá, đầu tư tư nhân giảm mạnh, FDI tăng thấp.

Cơ hội "lãi bằng lần" không còn nhiều

Đánh giá về khả năng phục hồi của thị trường sau đợt giảm mạnh, bà Vân cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, song cơ hội để nhà đầu tư mua cổ phiếu lãi "bằng lần" không còn nhiều như nửa đầu năm.

Trích dẫn một báo cáo nước ngoài về 4 pha cơ bản mà thị trường thường trải qua là thất vọng, kỳ vọng, hồi phục và tăng trưởng, vị chuyên gia cho rằng thị trường đang chuẩn bị bước qua giai đoạn phục hồi.

"VN-Index đã trải qua pha thất vọng khi giảm sâu vào cuối năm 2022. Từ đầu năm đến nay, chúng ta đang ở pha kỳ vọng và chuẩn bị bước vào hồi phục vào cuối năm. Dù vậy, cần lưu ý trong mỗi chu kỳ của thị trường, pha kỳ vọng là thời điểm nhà đầu tư dễ kiếm tiền nhất. Hiện, định giá thị trường không còn rẻ, nếu loại nhóm ngành NH, BĐS thì đang ở mức rất rất cao trong nhiều năm nay", chuyên gia FiinGroup nhận định.

Khi định giá thị trường không còn rẻ, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn thận trọng hơn giai đoạn trước. Thị trường sẽ chọn lọc kỹ lưỡng hơn và những kỳ vọng sẽ cần có số liệu thực tế chứ không đơn thuần là tin tức.

Nhiều nhóm ngành đang "chạy" quá xa so với cơ bản

Về chiến lược đầu tư, chuyên gia FiinGroup cho rằng nhà đầu tư cần xác định cho mình chiến lược đầu tư rõ ràng. Nếu đầu tư theo yếu tố kỳ vọng và tin tức thì nên có kỳ vọng ngắn hạn hơn là dài hạn.

Bên cạnh đó, đa số các ngành có chỉ số giá chạy rất xa so với thay đổi về yếu tố cơ bản. Do đó, nhà đầu tư xem xét giải ngân những nhóm ngành có kỳ vọng lợi nhuận phục hồi nhưng chưa tăng quá nhiều so với mặt bằng chung của thị trường.

Bà Vân đưa ra nhận định về ba chủ đề đầu tư lớn trên thị trường.

Thứ nhất, kỳ vọng liên quan đến kỳ vọng tháo gỡ chính sách. Định giá của những nhóm nổi bật như chứng khoán, thép, bất động sản đã "chạy" rất xa so với sự cải thiện nền tảng cơ bản.

Thứ hai, kỳ vọng cầu nội địa cải thiện. Nhiều kỳ vọng cho rằng nhóm bán lẻ cuối năm sẽ tốt hơn, song chuyên gia cho rằng cần lưu ý triển vọng của nhóm này khi các doanh nghiệp bán lẻ đang giảm hàng tồn kho đáng kể, điều này cho thấy bản thân doanh nghiệp cũng chưa chắc chắn về sự hồi phục trong thời gian tới.

Thứ ba, kỳ vọng xuất khẩu hồi phục mang lại cơ hội đầu tư cho nửa năm nay. Với sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ sẽ là cơ hội cho một số nhóm xuất khẩu như dệt may,.. kỳ vọng sẽ có sự cải thiện trong nửa cuối năm.