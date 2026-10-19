Chuyên gia: Giá dầu thế giới sắp bước vào đợt tăng sốc chưa từng thấy

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh từ đầu năm, song đà đi lên có thể chưa kết thúc. Neal Dingmann, chuyên gia phân tích năng lượng tại William Blair, cho rằng thị trường đang đối mặt nguy cơ xảy ra một đợt tăng giá đột biến, hay còn gọi là “super spike”.

Trao đổi với Yahoo Finance, Dingmann nhận định kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra, tương tự những cảnh báo gần đây của lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn.

Theo chuyên gia, nhiều doanh nghiệp năng lượng đang nhận thấy giá dầu đã thiết lập một mặt bằng mới, cao hơn đáng kể so với trước đây và có thể duy trì trong ít nhất vài quý tới.

Trước đây, giới phân tích thường sử dụng mức 70-80 USD/thùng làm giá dầu trung bình trong chu kỳ. Tuy nhiên, ông cho rằng ngưỡng này hiện đã tăng lên khoảng 80-90 USD, với những giai đoạn giá vượt 100 USD.

Giá dầu thô Mỹ hiện giao dịch quanh 100 USD một thùng, trong khi dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, ở mức khoảng 110 USD.

Kể từ đầu năm, dầu thô Mỹ đã tăng hơn 70%, còn Brent tăng khoảng 80%. Đây là mức tăng đáng kể trong bối cảnh thị trường năng lượng chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Theo Dingmann, các cuộc tấn công tàu chở dầu liên quan đến Iran và chi phí vận tải biển tăng lên mức kỷ lục đang khiến thị trường dầu vật chất ngày càng thắt chặt. Ông chỉ ra rằng những diễn biến địa chính trị và chính trị giờ đây đã gây ra tác động thực tế đến nguồn cung.

Vị chuyên gia của William Blair cũng cảnh báo các biện pháp can thiệp ngắn hạn, như giải phóng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ (SPR), sẽ khó phát huy hiệu quả như trước.

Nguyên nhân là lượng dầu trong kho dự trữ này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, hạn chế khả năng ứng phó nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn.

Không chỉ dầu thô, thị trường nhiên liệu tinh chế cũng đang chịu áp lực lớn. Giá hợp đồng tương lai dầu sưởi, chỉ số tham chiếu quan trọng của diesel, đã tăng hơn gấp đôi từ đầu năm.

Dingmann dự báo giá diesel, xăng và nhiên liệu sưởi ấm có thể tiếp tục lập đỉnh mới khi mùa đông đến gần, kéo theo chi phí năng lượng của người tiêu dùng tăng cao.

Trong khi giá năng lượng tăng gây áp lực lên người tiêu dùng, các nhà sản xuất dầu khí Mỹ lại đang hưởng lợi đáng kể.

Theo ông Dingmann, nhiều doanh nghiệp năng lượng mà ông theo dõi đã ghi nhận dòng tiền tự do cao kỷ lục trong quý II. Ông dự báo các kỷ lục mới có thể tiếp tục xuất hiện trong quý III hoặc quý IV.

Trong khi đó, Goldman Sachs mới đây nâng dự báo giá dầu Brent vào tháng 12 lên 90 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ được dự báo ở mức 81 USD. Cả 2 con số đều thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch hiện tại.

Ngân hàng này cho rằng Brent có thể tăng lên 125 USD/thùng nếu cơ sở hạ tầng dầu khí bị phá hủy, các cuộc tấn công tàu vận tải gia tăng hoặc phần bù rủi ro địa chính trị tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo Yahoo Finance﻿