Chuyên gia nói gì về giá vàng nhẫn vượt vàng SJC?

Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn cấp cao Hội đồng Vàng thế giới tại Singapore, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, ông Huỳnh Trung Khánh.

Thưa ông, ngày 13/7, giá vàng nhẫn trơn và vàng miếng SJC đã về sát nhau. Tuy nhiên, trong những ngày qua, giá vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng SJC. Trong khi trước đây, giá vàng miếng từng cao hơn giá vàng nhẫn tới 10 triệu đồng/lượng. Điều này có bất thường không, thưa ông?

Giá vàng nhẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng từ quốc tế. Trên thị trường thế giới, kim loại quý đóng cửa tuần giao dịch ở mức 2.411 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn là vùng đỉnh cao của năm nay. Mốc lịch sử của giá vàng là sát 2.450 USD/ounce từng lập vào tháng 5/2024.

Có ý kiến cho rằng: Nếu NHNN không đáp ứng nhu cầu của người mua về vàng miếng, họ sẽ chuyển sang mua vàng nhẫn để tích trữ. Đây là lý do khiến vàng nhẫn tăng trong những ngày gần đây và sẽ tiếp tục tăng nếu không có sự quản lý. Ảnh: TTXVN

Như vậy, giá vàng thế giới tăng vọt, vượt mốc 2.400 USD/ounce trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết: Fed sẽ giảm lãi suất nếu mức độ lạm phát Mỹ giảm. CPI tháng 6/2024 của Mỹ mới được công bố cho thấy giảm 0,1%, đưa lạm phát hằng năm xuống 3%, thấp hơn mức kỳ vọng.

Do vậy, thị trường dự đoán Fed có thể giảm lãi suất 1 - 2 lần trong năm nay, có thể vào tháng 9/2024 hoặc tháng 12/2024. Do đó chỉ số USD giảm. Giá USD thường đi ngược chiều với giá vàng. Thông thường, giá vàng miếng luôn cao hơn giá vàng nhẫn, có thời điểm cao hơn tới 10 triệu đồng/lượng giờ lại tăng “vượt mặt” giá vàng SJC, đúng là bất thường. Nhưng ở góc độ nào đó thì có lý do. Giá vàng nhẫn bao năm nay vẫn diễn biến theo giá vàng thế giới, chỉ chênh lệch 3 - 4 triệu đồng/lượng so với giá thế giới.

Còn với vàng miếng SJC, vì là thương hiệu quốc gia, được người dân ưa chuộng, hàng khan hiếm nên có thời điểm giá cao hơn vàng nhẫn 10 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới tới 20 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau khi có sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh và thời gian qua liên tục đứng yên, không biến động theo giá thế giới.

Về nguyên tắc, giá vàng miếng cao hơn vàng nhẫn, được ưa chuộng hơn vàng nhẫn, bởi vàng miếng có nhiều ưu điểm hơn như là thương hiệu quốc gia, chất lượng uy tín hơn, không dễ làm giả, làm nhái. Còn vàng nhẫn có nhiều thương hiệu, khả năng làm giả, nhái dễ hơn vàng miếng. Vàng nhẫn chỉ có ưu điểm là đơn vị nhỏ, vừa túi tiền với người dân khi mua trong khi vàng miếng hiện chỉ có loại 1 lượng, nhiều tiền mới mua được.

Thưa ông, NHNN đã can thiệp để bình ổn thị trường bằng cách bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và Công ty SJC để bán trực tiếp cho người dân. Ông đánh giá như thế nào về tính hiệu quả của giải pháp này?

Giải pháp này đã mang lại hiệu quả là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới, hiện chỉ còn khoảng 3 - 4 triệu đồng/lượng, đạt được yêu cầu đầu tiên đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều phản ánh cho thấy, lượng cung vàng ra thị trường còn ít nên người mua khó tiếp cận. Cũng cần hiểu là, nếu muốn nguồn cung dồi dào, Việt Nam phải nhập vàng nguyên liệu về dập vàng miếng SJC. Mà lúc này, như tôi được biết, NHNN đang ưu tiên nguồn dự trữ ngoại hối dùng để giữ ổn định tỷ giá VND/USD. Hy vọng là khi mục tiêu bình ổn tỷ giá hoàn thành, NHNN sẽ xem xét nhập vàng nguyên liệu về để tăng nguồn cung cho thị trường.

Ông có cho rằng, giải pháp trên cũng chỉ là trước mắt, về lâu dài, để ổn định thị trường vàng, Việt Nam cần phải thực hiện biện pháp gì, thưa ông?

Trước tiên là cần nhanh chóng sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, NHNN có thể bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC. Còn nếu NHNN muốn giữ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC (vì thương hiệu vàng miếng SJC đã chiếm 90% thị trường, nếu để nhiều thương hiệu vàng miếng khác nhau, người dân có thể vẫn sẽ chuộng vàng miếng SJC) thì cần cung ứng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường.

Với việc độc quyền nhập khẩu vàng, NHNN cần xem xét lại. Bên cạnh đó, NHNN xem xét có nên quản lý vàng nữ trang không, hay coi đó như mặt hàng bình thường và để Bộ Công Thương quản lý. Cho nhập khẩu vàng cũng là giải pháp quan trọng, vừa tăng nguồn cung ra thị trường, vừa hạn chế tình trạng nhập lậu vàng. Giải pháp khác là xem xét thành lập sàn giao dịch vàng.

-Xin trân trọng cảm ơn ông!

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh chiều mua vào Sau hơn 1 tháng "bất động", phiên sáng 13/7, nhiều doanh nghiệp vàng lớn tăng mạnh giá mua vào vàng miếng SJC, kéo chênh lệch mua - bán về còn 1 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá mua vào vàng miếng SJC tại Công ty SJC và PNJ cùng tăng mạnh thêm 500.000 đồng/lượng với giá là 75,48 triệu đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào vàng miếng cũng được điều chỉnh lên 75,88 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn giữ ổn định giá bán vàng miếng SJC ở mức 76,98 triệu đồng/lượng trong suốt hơn 1 tháng qua. Trong khi đó, giá vàng miếng tại SJC và 4 ngân hàng là: Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank vẫn được bán ra ở mức 76,98 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, một số doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh giảm 100.000 - 200.000 đồng (mua - bán) so với phiên trước với giá giao dịch khoảng 75,15 - 77,15 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá vàng nhẫn tại Doji neo cao nhất với 75,9 triệu đồng/lượng mua vào và 77,15 triệu đồng/lượng bán ra.