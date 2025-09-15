Chuyên gia Phố Wall đồng loạt lên tiếng trước quyết định về lãi suất sắp tới: 'Fed đứng trước tình huống xấu'

Báo cáo việc làm yếu kém tiếp tục lấn át dữ liệu lạm phát dai dẳng, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 16-17/9 sắp tới.

Báo cáo của chính phủ công bố tuần trước cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức 0,2% của tháng 7. Cùng lúc, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng lên 263.000, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Fed luôn phải cân bằng giữa hai mục tiêu: đảm bảo việc làm cho thị trường lao động và ổn định giá cả. Trong bối cảnh thị trường việc làm chững lại khi lạm phát vẫn cao, các chiến lược gia Phố Wall nhận định Fed đứng trước một bài toán hóc búa.

“Đây là tình huống tệ nhất đối với Fed. Họ sẽ không hạ lãi suất vì có tin tốt về lạm phát, mà vì có tin xấu về việc làm”, Nhà kinh tế trưởng Claudia Sahm tại New Century Advisors nói với Yahoo Finance. Bà dự báo Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần này, nhưng bà lưu ý lạm phát “vẫn còn quá cứng đầu”.

Nhiều chuyên gia đồng tình với quan điểm trên. Chiến lược gia trái phiếu Collin Martin tại Schwab Center for Financial Research nhận xét: “Lạm phát vẫn cao, đang duy trì ở mức đó và thậm chí đi chệch hướng".

Nhà kinh tế trưởng Joe Brusuelas của RSM thì cho rằng lạm phát dai dẳng có thể khiến Fed thận trọng hơn sau tháng 9. Ông nói: “Đúng là sẽ có một đợt hạ lãi suất. Nhưng dữ liệu cơ bản cho thấy không chắc sẽ có ba lần giảm trong năm nay".

Tính đến cuối tuần trước, công cụ CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư dự đoán 76% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất ba lần trong năm nay, khi những vết nứt trong thị trường lao động ngày càng rõ. Tuần trước, báo cáo cho thấy số liệu việc làm sau điều chỉnh giảm gần 1 triệu việc làm trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 so với báo cáo ban đầu.

Dù vậy, sự suy giảm chưa thể kéo nền kinh tế Mỹ đến bờ vực. Nhà đồng sáng lập Economic Cycle Research Institute - Lakshman Achuthan - nhận định: “Chúng ta sẽ không chứng kiến một cú hạ cánh cứng, cũng không phải sự sụp đổ trên thị trường việc làm. Tình hình có thể khó khăn hơn vào một thời điểm nào đó, nhưng chưa phải bây giờ".

Trong khi đó, bất chấp lo ngại về kinh tế và việc làm, các chiến lược gia Phố Wall vẫn lạc quan rằng làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán đến tận năm 2026. Tuần này, báo cáo tích cực về AI của Oracle khiến giới đầu tư bất ngờ, củng cố niềm tin vào sức mạnh của công nghệ.

Giám đốc mảng cổ phiếu ﻿Ulrike Hoffmann-Burchardi tại UBS Global Wealth Management dự đoán S&P 500 có thể đạt 6.600 điểm vào cuối năm 2025 và 6.800 điểm vào giữa năm 2026.

Theo CNBC﻿