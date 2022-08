Chuyên gia Savills Việt Nam: “Từ nay đến cuối năm, cơ hội rất lớn cho BĐS liền thổ lân cận Tp.HCM”

Theo các chuyên gia bất động sản, nhờ có quỹ đất rộng, giá thành hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng, các dự án nhà phố, biệt thự ở vùng vệ tinh Tp.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An đang nhận được nhiều quan tâm của cả cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Báo cáo thị trường nhà phố, biệt thự 6 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị nghiên cứu cũng chỉ ra, cả Tp.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận 29 dự án mở bán (18 dự án mới và 11 dự án giai đoạn tiếp theo), cung cấp ra thị trường khoảng 3.142 căn, tỉ lệ tiêu thụ xấp xỉ 64% nguồn cung mở bán. Điều này cho thấy, sức hấp thụ của thị trường với phân khúc này vẫn khá tốt.

Tuy vậy, nếu đặt bàn cân thì cả nguồn cung và tỉ lệ hấp thụ BĐS liền thổ tại các tỉnh giáp ranh Tp.HCM có phần trội hơn, do mức giá còn ở ngưỡng dễ chịu. Ông Troy Griffiths, Phó Giám Đốc Điều Hành Savills Việt Nam cho hay, BĐS liền thổ tại TP.HCM đến từ các chủ đầu tư danh tiếng, tập trung tại các khu phức hợp và khu đô thị cao cấp như Mizuki Park quy mô 26 ha của Nam Long Group; Vạn Phúc City hơn 198ha của Vạn Phúc Group; The Global City SOHO của Masterise Homes, The 9 Stellars của Sơn Kim Land, The Classia của Khang Điền…

Tuy vậy, theo vị chuyên gia này, giá nhà phố, biệt thự Tp.HCM đã ở mức cao, nhắm vào nhóm người mua giàu có. Đây lại chính là cơ hội lớn cho nguồn cung liền thổ giá cả phải chăng ở các tỉnh lân cận. Từ nay đến cuối năm và các năm tiếp theo, vị chuyên gia này cho rằng, BĐS nhà phố, biệt thự vùng giáp ranh Tp.HCM sẽ có cơ hội bứt tốc mạnh.

Ghi nhận cho thấy, hiện tại các khu vực lân cận Tp.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An xuất hiện các dự án nhà phố, biệt thự quy mô, có giá thấp hơn Tp.HCM đang nhận được sự quan tâm của thị trường. Chẳng hạn, tại Long An có KĐT Waterpoint quy mô 355 ha của Nam Long và đối tác Nhật bao gồm cả nhà phố, biệt thự và căn hộ giá vừa túi tiền; Tại Biên Hoà, Đồng Nai có Izumi City quy mô 170ha; Aqua City (1.000ha), Long Hưng City (277ha), Sơn Tiên (380ha), Swan Bay (200ha), Angel Island (205ha)... đang tạo ra bức tranh đa sắc màu cho thị trường BĐS lân cận Tp.HCM.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh thị trường Tp.HCM khan hiếm nguồn cung nhà phố, biệt thự thì các thị trường lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai lại phát triển khá sôi động trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Hiện tại, ở Bình Dương, nguồn cung nhà phố, biệt thự đang bổ trợ rất lớn cho thị trường nhà ở Tp.HCM. Trong đó, các dự án có khoảng giá từ 4-7 tỉ đồng/căn có mức độ quan tâm khá tốt. Ngưỡng giá này chỉ bằng 2/3 hoặc một nửa so với nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM.

Trong khi tại thị trường Long An, Đồng Nai sản phẩm nhà phố, biệt thự cũng khá đa dạng loại hình từ trung cấp đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của cả mua thực lẫn nhà đầu tư.

Theo ông Kiệt, các dự án BĐS liền thổ lân cận Tp.HCM được nhà đầu tư quan tâm do giá còn ở ngưỡng mềm so với nhà phố, biệt thự tại trung tâm Tp.HCM. Đồng nghĩa với biên lợi nhuận đầu tư còn cao. Dự báo mức giá này còn sẽ tiếp tục tăng trên thị trường thứ cấp.

Còn ông Lê Quốc Kiên, Một nhà đầu tư bất động sản kì cựu, cho hay, nhu cầu mua nhà phố liền thổ tại Tp.HCM luôn cao với những người có nhu cầu: để ở, tích lũy tài sản an toàn, có thể kinh doanh tạo dòng tiền, cần thanh khoản nhanh, và cần đòn bẩy ngân hàng tốt. Nếu không có có ít nhất 3/5 tiêu chí trên, nhà đầu tư trong 3 năm nay có khuynh hướng dời ra xa ở vùng ven để thu được lợi nhuận tốt hơn.

Tuy nhiên, vì nhà phố và biệt thự là khoản đầu tư lớn nên nhà đầu tư cần đánh giá nhiều khía cạnh để đảm bảo giá trị sinh lời dài hạn trước khi ra quyết định. Cụ thể, nhà đầu tư cần xác định mục đích mua để sử dụng hay kiếm lời, hay cả hai. Đồng thời, cần cân nhắc khả năng chi trả, tính thanh khoản của dự án, khả năng sinh lời ổn định và rủi ro đầu tư. Không những thế, cần nghiên cứu kỹ lưỡng thương hiệu dự án, uy tín chủ đầu tư, tiến độ pháp lý, các không gian công cộng như tiện ích và mảng xanh.