Chuyển khoản 5.440.000 đồng 2 lần tiếp để mua thịt trâu gác bếp khi đi du lịch, 1 ngày sau Ngô Thị Thảo được công an mời tới làm việc

Theo công an tỉnh Phú Thọ, ngày 29/6/2026, Công an xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với người dân địa phương hỗ trợ trao trả số tiền 5.440.000 đồng cho chị Ngô Thị Thảo, trú tại thành phố Bắc Ninh, sau khi chị chuyển khoản nhầm trong quá trình mua đặc sản tại địa phương.

Trước đó, ngày 28/6/2026, trong chuyến tham quan, du lịch tại xã Mai Châu, chị Ngô Thị Thảo đã tham quan chợ phiên, trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc Thái và mua thịt trâu gác bếp của anh Hà Văn Thìn, trú tại xã Mai Châu.

Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của chị Hà Thị Ngọc (vợ anh Thìn), với số tiền 5.440.000 đồng, do lần chuyển khoản đầu tiên hệ thống hiển thị báo lỗi nên chị Thảo tiếp tục thực hiện giao dịch lần thứ hai. Tuy nhiên, cả hai lần chuyển khoản đều được thực hiện thành công, khiến số tiền chuyển vào tài khoản của chị Ngọc là 10.880.000 đồng, nhiều hơn số tiền phải thanh toán 5.440.000 đồng.

Sau khi phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền chuyển thừa, chị Hà Thị Ngọc đã chủ động đến Công an xã Mai Châu trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mai Châu đã nhanh chóng phối hợp xác minh chủ tài khoản, liên hệ với chị Ngô Thị Thảo để đối chiếu thông tin. Sau khi xác định đúng chủ sở hữu số tiền chuyển nhầm, Công an xã đã chứng kiến việc chị Hà Thị Ngọc chuyển trả lại đầy đủ số tiền 5.440.000 đồng cho chị Thảo.

Nhận lại số tiền của mình, chị Ngô Thị Thảo bày tỏ niềm vui và gửi thư cảm ơn tới Công an xã Mai Châu cùng gia đình anh Hà Văn Thìn, chị Hà Thị Ngọc. Trong thư, chị chia sẻ: "Hành động tử tế của anh Thìn và sự tận tụy của các đồng chí Công an đã để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp về con người Mai Châu. Kính chúc anh Thìn mạnh khỏe, buôn may bán đắt. Kính chúc các đồng chí Công an Mai Châu mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao."

Việc làm trung thực, trách nhiệm của gia đình anh Hà Văn Thìn, chị Hà Thị Ngọc cùng sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Mai Châu không chỉ giúp du khách nhận lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh đẹp về người dân địa phương và lực lượng Công an cơ sở tận tụy, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.