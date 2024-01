Chuyển khoản gần 300 tỷ đồng mua 20kg vàng, người đàn ông bị bắt, cả băng nhóm lừa đảo bị vạch trần

Khi đang điều tra một vụ lừa đảo, Chi cục Công an thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã phát hiện một băng nhóm tội phạm thực hiện hoạt động "rửa tiền vàng".

Một người dân sống ở Chu Thôn, Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc vội đến Công an Chu Thôn để trình báo vụ việc, anh ta liên tiếp đầu tư vào một trang web dưới sự xúi giục của một cư dân mạng. Anh cho biết đã đầu tư 190.000 NDT (khoảng 654 triệu đồng) nhưng phát hiện ra số tiền đó không thể rút ra được, nghi ngờ là lừa đảo nên anh đã yêu cầu cơ quan công an lập hồ sơ để điều tra.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội điều tra hình sự Công an Chu Thôn đã nhanh chóng lập hồ sơ vụ án và ngay lập tức vào cuộc điều tra vụ án. Đang trong quá trình điều tra, công an phát hiện một người đàn ông âm thầm chuyển khoản 100.000 triệu NDT (tương đương 334 tỷ đồng) mua 20kg vàng. Công an đã lập tức theo dõi và phát hiện người đàn ông này nằm trong băng đảng lừa đảo.

Tiếp tục manh mối có được, công an truy tìm số tiền liên quan đến vụ án, công an phát hiện một lượng lớn tiền lừa đảo của các nạn nhân đã được chuyển đến hai cửa hàng trang sức đăng ký ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Hơn nữa, một lượng lớn vàng được mua qua các cửa hàng trang sức và bị lấy đi.

Cảnh sát phát hiện người đại diện hợp pháp của hai cửa hàng trang sức là cùng một người, tên là Chen và có một quầy bán vàng tại một thành phố trang sức ở Thâm Quyến. Kiểm tra chi tiết giao dịch của cửa hàng trang sức, công an phát hiện ngoài việc nhận số tiền thông qua lừa đảo, hai cửa hàng trang sức này còn nhận tiền lừa đảo từ khắp nơi chuyển vào tài khoản mua vàng.

Rửa tiền thông qua việc mua vàng là một phương thức mới để chuyển và rửa tiền bị đánh cắp thông qua gian lận điện tử. Sau khi biết được manh mối, Công an Chu Thôn đã chỉ đạo Đội điều tra hình sự đào sâu, mở rộng đường dây, đào sâu hơn. Đội điều tra hình sự đã huy động lực lượng tinh nhuệ để mở rộng việc truy tìm manh mối này. Sau nhiều ngày đêm điều tra, công an đã bắt giữ 8 nghi phạm.

Qua trường hợp này, công an cho biết, lừa đảo kêu gọi đầu tư online không phải là một hình thức lừa đảo mới. Song đến nay, vẫn còn nhiều người thiếu hiểu biết, trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo ngày càng bài bản và tinh vi này.

Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để khiến "con mồi" mắc bẫy là mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư lừa đảo. Các tên miền mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian, sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các tổ chức sẽ chuyển sang một tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Mặt khác, các tổ chức lừa đảo sẽ dẫn dụ người chơi, bằng cách trong thời gian đầu, các app đầu tư sẽ để người chơi sinh lợi cao. Ngoài ra, chúng còn tạo ra các hội, nhóm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trên các mạng xã hội và mời các thành viên vào nhóm.

Những người đứng ra chia sẻ tự xưng là các chuyên gia, người đại diện của doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm, được xây dựng hình ảnh, hồ sơ cá nhân hào nhoáng, sang chảnh nhằm tạo thiện cảm và gây dựng lòng tin với mục tiêu mà họ nhắm đến. Khi người chơi tin tưởng, đầu tư với những khoản tiền lớn thì các tổ chức lừa đảo dùng các chiêu thức để chiếm đoạt tiền.

Chính vì vậy, mọi người cần hết sức cảnh giác và thận trọng trước những cái bẫy này của các đối tượng xấu trên không gian mạng, tuyệt đối không chuyển tiền, không tham gia các hội nhóm trên các trang website, trang mạng xã hội, các app liên quan đến sàn giao dịch “tiền ảo”... để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.