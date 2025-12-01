Chuyển khoản nhầm 500 triệu rồi chuyển khoản tiếp 3 lần để xin lại, người đàn ông nhận cái kết ấm lòng nhờ công an xã

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 15 giờ 55 phút chiều ngày 5/11/2025, anh Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1987, trú tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ứng dụng VietinBank. Tuy nhiên, do một chút sơ suất trong thao tác, số tiền 500 triệu đồng thay vì đến đúng địa chỉ đã bị chuyển nhầm sang một tài khoản Vietcombank mang tên Cao Lê Hữu Trí, không rõ danh tính và nơi cư trú.

Ngay khi phát hiện sai sót nghiêm trọng, anh Quân đã rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Trong nỗ lực tự khắc phục, anh tiếp tục thực hiện thêm 3 giao dịch nhỏ, mỗi lần chuyển 10.000 đồng kèm theo nội dung lời nhắn khẩn thiết đề nghị người nhận hoàn trả lại số tiền. Thế nhưng, đáp lại sự lo lắng của anh chỉ là sự im lặng kéo dài, không có bất kỳ phản hồi nào từ phía bên kia. Trước nguy cơ mất trắng số tài sản lớn tích góp bao năm, anh Quân đã vội vã đến Công an xã Tu Vũ trình báo và cầu cứu.

Anh Quân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an

Tiếp nhận thông tin vụ việc, nhận thấy tính chất cấp bách và tâm lý lo lắng của người dân, Công an xã Tu Vũ đã lập tức vào cuộc. Lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và hệ thống ngân hàng để rà soát. Kết quả xác minh cho thấy, chủ tài khoản nhận tiền nhầm là Cao Lê Hữu Trí, một công dân còn rất trẻ (sinh năm 2008), có hộ khẩu thường trú tận phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi - cách nơi anh Quân sinh sống hàng trăm cây số.

Ngay sau khi xác định được địa chỉ, Công an xã Tu Vũ đã liên hệ trực tiếp với Công an phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) để phối hợp xử lý. Nhờ sự kết nối nhịp nhàng và trách nhiệm giữa công an hai địa phương, các bên đã nhanh chóng tìm ra người nhận và thống nhất phương án hoàn trả. Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng hai đầu cầu Phú Thọ và Quảng Ngãi, anh Quân đã vỡ òa hạnh phúc khi nhận lại đầy đủ số tiền 500 triệu đồng. Quy trình bàn giao diễn ra công khai, an toàn và đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho các bên.

Cảm kích trước tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ngày 25/11/2025, anh Quân đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Tu Vũ. Trong thư, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự nhiệt tình, trách nhiệm của các chiến sĩ công an cơ sở đã không quản ngại khó khăn để bảo vệ tài sản cho người dân. Sự việc lần này không chỉ là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng khi giao dịch trực tuyến mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò quan trọng của lực lượng công an xã trong việc đồng hành và hỗ trợ nhân dân xử lý các tình huống rủi ro trong đời sống.