Chuyển khoản thành công 130 triệu đồng đến tài khoản Lê Tiến Anh, người phụ nữ SN 1981 phải trình báo công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 3/8 vừa qua, Công an xã Triệu Việt Vương đã tổ chức trao trả số tiền 130 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1981, trú tại thôn Bạch Đa, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội) sau khi xác minh, làm rõ vụ việc chuyển khoản nhầm.

Trước đó, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, chị Nguyễn Thị Xuyến đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 130 triệu đồng vào tài khoản của anh Lê Tiến Anh (sinh năm 1988, trú tại thôn Bình An, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Triệu Việt Vương đã nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với người nhận tiền để làm rõ vụ việc.

Anh Lê Tiến Anh chủ động giao nộp, trao trả lại số tiền đã chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sau khi được lực lượng Công an giải thích, thông báo về việc chuyển khoản nhầm, anh Lê Tiến Anh đã tích cực phối hợp, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Nguyễn Thị Xuyến. Việc trao trả được Công an xã Triệu Việt Vương tổ chức với sự chứng kiến của các bên liên quan, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và cách giải quyết nhanh chóng, khách quan của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Triệu Việt Vương, chị Nguyễn Thị Xuyến đã gửi thư cảm ơn đến đơn vị. Trong thư, chị bày tỏ sự trân trọng, cảm kích trước tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã, đồng thời gửi lời cảm ơn tới anh Lê Tiến Anh vì hành động trung thực, tự giác hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Chị Nguyễn Thị Xuyến nhận lại số tiền đã chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Xuyến gửi Công an xã Triệu Việt Vương. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Việc làm của Công an xã Triệu Việt Vương đã thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", tận tụy trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời, hành động trung thực của anh Lê Tiến Anh là một nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh người công dân sống trung thực, trách nhiệm và thượng tôn pháp luật.

Đây cũng là thông điệp ý nghĩa về tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phục vụ Nhân dân, đồng thời khẳng định rằng mỗi hành động trung thực, tử tế trong cuộc sống đều góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn và giàu tình người.